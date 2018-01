Miatta toljuk fullba a kretént

Valószínűleg a hazai közönség azóta finnyog a filmipari fordítók és szinkrondramaturgok munkájára, amióta magyar filmcímek léteznek. Mai napig vitatott A nyolcadik utas a halál (Alien) vagy az Erőszakik (In Bruges) címe, legutóbb pedig Az utolsó Jedik kavart nagy indulatokat, mert sokak szerint a többes szám nem indokolt, a cím helyesen Az utolsó Jedi lenne. Ebben a kérdésben ugyan nem sikerült rendet tennünk, de apropónak jó volt, hogy régi tervünket valóra váltva meghívjuk a Kultrovat podcast stúdiójába az egyik legismertebb filmmagyarítót, Speier Dávidot.

Speier 21 éve foglalkozik szinkronok, filmfeliratok és filmcímek fordításával. Első szinkronmunkája Martin Scorsese háromórás gengszterflimje, a Casino volt, de emlékezetes tőle a Shrek- és a Madagaszkár-filmek magyarítása (a makikirály dalával együtt), a Trópusi vihar (igen, neki köszönhető a „fullba tolta a kretént” fordítás) vagy a rímbe szedett Asterix és Obelix: A Kleopátra-küldetés.

Dávid sok érdekességet mesélt a szakmájáról, a kulisszatitkokból az is kiderült, miként lehetett a The Cell magyarul A sejt, és végezetül abba is belement, hogy válogatott meredek filmcím-magyarításokkal szembesítsük, és védje a mundér becsületét (már ahol lehet). Köszönjük neki, hogy elfogadta meghívásunkat, hallgatóinkat pedig arra kérjük, értékeljenek bennünket iTunes-on, ha arra járnak.

Miért jó ez?

Podcastot hallgatni nagyon jó. Hosszú utazásokon, amikor már az összes zenénket rongyosra hallgattuk, és kiolvastuk a könyvet, és egyébként is ráz a busz/vonat, és összefolynak a betűk. És míg olvasni csak nehézkesen, podcastot hallgatni vezetés közben is lehet, sokkal jobb élmény mint bármelyik kereskedelmi rádió reklámszüneteit nyomogatni. Podcastot hallgatni futás és edzés közben is nagyon hasznos, mert így szellemileg nem vész kárba az az idő sem, amit a testedzésre fordítunk. Podcastot hallgatni takarítás és mosogatás közben is nagyon élvezetes, úgy elszáll az idő, mintha sosem lett volna. Sőt, ha nem olyan a munkája, mint nekünk, hogy szavakat kell egymás mögé rakni, hanem mondjuk pixeleket vagy dobozokat, akkor még munka közben is csak úgy szalad vele az idő.