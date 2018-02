100 ezren látták a neten, újra mozikba küldik a Kojotot

A Megafilm közleményt adott ki arról, hogy az összes magyar mozi számára ingyenesen rendelkezésre bocsájtják a Kojot című filmet. Korábban írtunk róla, hogy a 330 millió forintból készült filmet nem mutatták be a Magyar Filmhéten, továbbá, mikor korábban mozikba került, akkor is marketing támogatás nélkül mutatták be, ezért alig néhány ezer ember látta. Hogy elejét vegyék a botránynak feltöltötték a filmet YouTube-ra, hogy ott bárki megnézhesse a Filmhét ideje alatt.

Ez nagy sikert is hozott, több tízezer ember indította el a videót, ami egyértelműen jelezte: sokan kíváncsiak a magyar vidéket egy western stilizáltságával ábrázoló filmre. Cikkünk írásakor a két feltöltött videó közül már csak az egyik érhető el, azon 39 ezres nézettség van, de korábban az Euro News arról számolt be, hogy a másik változatot 83 ezren indították el, vagyis közel 120 ezer emberhez jutott el az ingyenes Kojot.

Ez sem ment viszont minden probléma nélkül, sokan panaszkodtak arra, hogy rossz minőségű a film hangja, illetve akad a lejátszás. A rendező, Kostyál Márk Facebook üzenetben írt arról, hogy a film gyártója pitiáner dolgot tett azzal, hogy feltöltötték a filmet YouTube-ra, és arra sem szántak elég időt, hogy hang jó minőségben kerüljön fel a netre, hiába dolgoztak vele korábban a filmesek azért, hogy jó minőségű legyen.

A filmet gyártó Megafilm legújabb döntése, hogy ingyenesen elérhetővé teszi a filmet a magyar mozik számára. Azt írják, hogy a film népszerűsítését és a nézői elérés lehetőségének megteremtését tartják elsősorban szem előtt, vagyis vállalnak minden a bemutatás során felmerülő forgalmazói költséget. Ezzel kapcsolatban is megszólalt a film rendezője, aki Facebook-oldalán keresztül örömének adott hangot, csodának nevezte, hogy újra mozikba kerül a film és megköszönte mindenkinek, aki hozzájárult az ismételt bemutatóhoz.

A Kojot tavaly februárban került először a hazai mozikba, az akkor megjelent kritikánkban az év meglepetésének hívtuk, ami az utóbbi 20 év egyik legőszintébb és legkeményebb magyar filmje. Történetében számos konkrét utalást lehet felfedezni az elmúlt évek belpolitikájára, miután pedig mellőzték a Filmhéten a Kojotot, rögtön felmerült, hogy az állhat a háttérben, hogy a filmbeli egyik gonosztevő, Szojka, túlságosan emlékeztet Mészáros Lőrincre. Erről a Népszava meg is kérdezte Kostyált Márkot, a rendező pedig azt mondta, hogy nem állt szándékában politikai üzenetet közölni a filmmel, a célja az volt, hogy a mai Magyarországról egy hiteles filmet készítsen.