Az volt a film érdeke, hogy töröljék a Facebook-oldalát

Törölte a gyártó Megafilm Kojot című filmük Facebook-oldalát. A törlés indokairól egy Facebook posztban írtak, ami már nem elérhető, mert már törölték az oldalt. Ebben azt írták, hogy tekintettel arra, hogy az utóbbi napok hírei miatt a Kojot olyan színezetet kapott, hogy politikai mondanivalóval bír, így aktuálpolitikai komment térré vált a film szakmai oldala, így a "Film érdekeit tartva szem előtt azt a döntést hoztuk, hogy a mai nappal megszüntetjük a Film oldalát, ezzel nem engedve többé teret a nem szakmai posztoknak és hozzászólásoknak."

Fotó: Facebook

Tekintettel arra, hogy a Facebook számos lehetőséget kínál a kommentek moderálására, így kicsit drasztikusan tűnik ez a megoldás, ami nem segíti az egyébként is nehéz sorsú film ügyét. A posztban azt is írja a gyártó, hogy a film DVD kiadása folyamatban van, így Kostyál Márk filmje elérhető lesz azoknak is, akik nem tudták megnézni míg YouTube-on ingyenesen, bár megkérdőjelezhető minőségben elérhetővé vált.

Korábban írtunk már arról, hogy az egyébként jól sikerült, 330 millió forintos állami támogatással készült filmet, hogyan hátráltatták abban, hogy minél több emberhez eljusson. Idén ingyenesen elérhetővé tették a kópiákat a moziknak, de ezzel is csak néhány moziba jutott el a Kojot.