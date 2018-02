Jennifer Lawrence a ruhája miatt magyarázkodott

Rose McGowan eleinte a filmjeiről volt híres, aztán arról, hogy őt is megerőszakolta Harvey Weinstein. Vallási fanatikusok foglyaként nőtt fel, és most mindent megtesz, hogy bebizonyítsa: Hollywood sem jobb egy rohadó szektánál.

A nők sem a kamerák előtt, sem azok mögött nem érvényesülhetnek úgy, mint a fehér férfiak. Melegnek, feketének és nőnek is meglehetősen szar lenni az álomgyárban.

De most az Oscar-jelölésekből úgy látszik, végre kezd megtörni az általános nőgyűlölet. De a számok még most is nevetségesek.

Jennifer Lawrence nevetségesnek, felháborítónak és sértőnek találja, hogy a feministák felszólaltak egy fotója kapcsán. A képen a téli hidegben egy derékig kivágott, felül is alig valamit takaró ruhában áll egy csomó, nyakig meleg ruhákba öltözött férfi között, ami sokak szerint újabb bizonyíték arra, hogyan használja ki Hollywood a nőket, a nők testét, és mennyire más elvárásaik vannak a nőkkel szemben. A színésznő nagyon nem ért egyet.

"Wow. Nem is tudom, mivel kezdjem ebben a »Jennifer Lawrence kivágott ruhát visel a hidegben« vitában. Nemcsak, hogy egészen nevetséges az egész, de hihetetlenül bántó is" - írja a színésznő a képről, amely új filmje, a Vörös veréb egyik promóciós eseményén készült. "Az a Versace-ruha lenyűgöző volt. Gondoljátok, hogy majd eltakarok egy ilyen csodás ruhát egy kabáttal és egy sállal? Öt percet töltöttem el a hidegben, de ebben a ruhában a hóba is kiálltam volna, mert imádom a divatot, és mert én így döntöttem."

Lawrence többek közt Helen Lewis, a brit politikai-kulturális magazin, a New Statesman vezető szerkesztőjének Twitter-bejegyzéseire reagált. Lewis azt írta: "A valódi egyenlőség azt jelentené, hogy vagy Lawrence is kap egy kabátot, vagy Jeremy Ironsnak is seggnél kivágott gatyában kell pózolnia."

Lawrence a Facebook-posztjában közölte: "Ez szexizmus, ez nevetséges, ez nem feminizmus. Ha mindent túlreagálunk, amit a másik mond vagy csinál, ha vitákat szítunk olyan buta, ártatlan dolgokból, mint hogy hogyan döntök arról, mit viseljek vagy ne viseljek, az nem visz előre, csak buta módon eltereli a figyelmet a valódi problémákról. Akadjatok le rólam, emberek. Minden ruha, amit rajtam láttok, az én döntésem miatt van rajtam. És ha meg akarok fázni, AZ IS AZ ÉN DÖNTÉSEM!"

A Twitteren többen ugyanakkor azt idézték fel, amit Lawrence a szexuális zaklatások kapcsán mondott: hogy amikor úgy döntött, kiáll magáért, azonnal megbüntették érte, problémás színésznek nevezték, akivel rémálom együtt dolgozni. "Szerintem egy csomó ember azért nem áll ki magáért, mert fél, hogy akkor nem kap több munkát" - mondta akkor. Így többen úgy vélik: Lawrence is hasonló okokból nem tiltakozott az ellen, hogy így mutatkozzon a nyakig felöltözött férfiak között.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a könyvében Rose McGowan színésznő is, aki egy ideje a nők kihasználása ellen küzd, mondván, ez teljesen mindennapos Hollywoodban, de még maguk a színésznők sem veszik észre, hogy elvárják tőlük, a testük bevetésével szerezzenek nézőket a filmekhez, és gyakorlatilag szexuális tárgyakként kezelik őket és kezelik ők is saját magukat - így volt ezzel hosszú időn keresztül McGowan is.

Az Index nemrég közölt interjút Julie Delpyvel, aki viszont azt mondta: "Megmutatni a melleidet nem feltétlenül antifeminista dolog. (...) Ma az a furcsa állítás terjedt el, hogy a meztelenség ábrázolása a feminizmus ellen való. Az én filmjeimben vannak pucér férfiak, vannak női mellek, mert nem gondolom, hogy a meztelenségnek feltétlenül köze lenne a szexizmushoz. Na, az lenne a puritanizmus. Én a puritánok ellen, a feministák oldalán állok, és én akarom meghozni a döntést, hogy megmutatom-e a melleimet bárkinek."