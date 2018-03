Mozifilmet moziban kell nézni, nem tévén

A Cinema City 2011 óta tulajdonképpen igazán izmos konkurencia nélkül uralja a magyar mozipiacot, ekkor fuzionált a Cinema City és a Palace Cinemas hálózat. 2016-ban azonban előbb a Mammut, majd 2017-ben a MOM Park mozija is átkerült egy másik lánchoz, a Cinema Pinkhez. Moshe Greidinger vezérigazgató szerint nem nagy tragédia a két mozi elvesztése, a céget az érdekli, hogy a néző elégedett legyen, és ők a 2017-es számokat nézve azok.

Hiába a sok petíció és követelés, nagyon kevesen ülnek be a feliratos filmekre a mozikba.

Már minden gyerek rá van izgulva a lila marslakóra, de a Cinema City mégsem mutatja be a Végre otthon! című animációs filmet.

Utánajártunk, kik részesednek a mozijegy árából, még az is kiderült, mikor kell moziba menni, ha inkább a filmkészítőknek akarunk kedvezni.

Effektíve mekkora veszteséget jelentett a MOM Park és a Mammut mozik elvesztése?

A veszteség az, amikor jó mozikat veszt el az ember.

A MOM Park és a Mammut jó helyen található mozik voltak, de az épület üzemeltetőivel nem tudtunk olyan megállapodásra jutni, ami lehetővé tette volna számunkra, hogy olyan minőséget biztosítsunk a mozikban, amilyet a Cinema City szeretett volna. Ezért közöltük velük, hogy ilyen feltételek mellett nincs keresnivalónk a két helyszínen – annak ellenére, hogy mindkét mozi nagyon jól működött.

Mi volt a konkrét probléma?

Ha egy cég bérlő egy bevásárlóközpontban, akkor az egy partneri viszony két fél között, legalábbis a mi olvasatunkban. Mi amellett, hogy szórakoztatjuk a nézőket, és moziélményt kínálunk nekik, pénzt is akarunk termelni, hiszen ez egy üzlet. A pláza csak pénzt akar termelni, slussz. Ha nem tudunk megegyezni abban, hogy ki mennyit fektet be a fejlesztésekbe, akkor nincs miről beszélnünk egymással. Nincs harag, nem állunk hadban senkivel, ha nem megy valami, akkor nem kell erőltetni. A mi alapelvünk, hogy kompromisszumok nélkül adhassuk a lehető legjobb moziélményt. Ebből nem engedünk. Az új moziknak sok sikert kívánunk.

Ezt komolyan, szívből kívánja nekik?

Hogyne. Az iparágnak kifejezetten jót tesz, ha van az embernek konkurenciája. Már ha van, mert egyelőre nem láttam tőlük semmi fontos vagy eget rengető dolgot. Mi inkább magunkkal foglalkozunk, több mozink is rekordot döntött, még soha ennyi látogatónk nem volt egyes helyszíneken. A Mammutban ezzel szemben csak a mozi fele működik, a MOM Parkban még csak nemrég nyitott meg, szóval az üzemeltetők annyira jól nem jártak az új partnerrel.

Nézze, vannak konkurens cégek, kisebbek-nagyobbak, de a célunk közös: minél több nézőt bevinni a mozikba, és ott a lehető legjobb élményt biztosítani nekik. Ha ezt tudjuk tartani, azt a nézők értékelik, és visszatérnek – ezért figyelünk oda a székek kényelmére, a vetítéshez használt technológia színvonalára. A Cinema City mozihálózat termei, és most nemcsak a magyar mozikról beszélek, hanem az összes mozinkról, világszínvonalúak, ezt minden hazabeszélés nélkül mondom. Ha gondolja, szívesen látom önt is, bármelyik kollégáját is bármelyik mozinkban, és összevetheti azokat a magyarokkal – nem fognak minőségi különbséget tapasztalni.

A jövő mit hoz?

Átalakítottuk az Aréna Plázában található VIP-mozinkat, új az ételkínálat, egy komplett vacsora jár a jegy mellé már, és 4DX-termet nyitunk Debrecenben, sorban a harmadikat a Westend és Győr után. Renováljuk a miskolci és a székesfehérvári mozinkat is.

A 4DX ennyire fontos lett? Az a jövő, hogy rázkódik alattam a szék?

Az egyik legnehezebb feladatunk, hogy az iparágba érkező új technológiák vagy fejlesztések közül kiválasszuk azt, ami sikeres lesz, és elkerüljük azokat, amikkel befürdünk. A 4DX nem a hagyományos mozizás vagy az IMAX helyére érkezett, hanem egy újabb választási lehetőséget jelent a nézőnek, aki 2D-ben, 3D-ben, IMAX-teremben, VIP-teremben, felirattal vagy szinkronosan is nézhetett mozinként húsz filmet – a 4DX-szel egy újabb lehetőség nyílt meg előtte.

A nagy filmeket minden formátumban megnézheti. miért ne lehetne úgy is, hogy rázkódik alatta a szék?

Minél több választási lehetősége van a nézőnek, annál szívesebben megy moziba. És azt is el tudom képzelni, hogy vannak olyanok, akik csak 4DX-filmre mennek el, ahogy olyanok is akadnak, akik nem mennek 3D-vetítésre. A formátum persze meghatározza a tartalmat is. Például a Három óriásplakát Ebbing határában nem 4DX-film, ahogy nem való IMAX-vászonra sem, ezt hagyományos termekben vetítjük, és a VIP-ben.

Ha nem a 4DX a jövő moziélménye, akkor mi?

A legfontosabb, hogy az eszközpark kitűnő állapotban legyen – amit ma megveszünk vadonatújan, az tíz év múlva már elavul. Pár évente ki kell cserélni a székeket, a vetítő fényforrását, ritkábban a hangrendszert is. Mindez a színfalak mögött zajlik, mert a nézőt nem az érdekli, milyen hangrendszer szól a moziban, hanem az, hogy élvezze, amit lát, és jókedvűen jöjjön ki a filmről. Amit most nézünk, az a fényforrás esetleges cseréje. A lézer a jövő – mondják. Mi egyelőre teszteljük, és ha tényleg jó, akkor fokozatosan mindenütt átállunk rá. A filmek is egyre fejlődnek, hangtechnikában különösen.

szinte napról napra jönnek ki olyan filmek, amikről azt hisszük, nem lehet a hangjuknál jobbat felvenni. pedig de, lehet.

Ha lépést akarunk tartani, nézni kell a fejlesztéseket, azt az évi húsz új rendszert, amiről a gyártó természetesen azt állítja, hogy a világon a legjobb. Ezek közül kell egyet kiválasztani, mert az összeset nem lehet letesztelni. Ha most cserélni kellene valahol egy hangrendszert, akkor Dolby Atmosra cserélnénk.

Miért cserélték le a Coca-Colát Pepsire a mozikban?

Üzleti döntés volt, megkerestek minket egy ajánlattal, ami jobb volt, mint a konkurenciáé, így elfogadtuk. Első körben hét piacon váltottunk, és mivel az eladások mértéke nem csökkent, így kiterjesztettük a többire is. Nekem mindegy, én mindkettőt megiszom.

ha a közönség nem szeretné a Pepsit, azt a számokon azonnal látnánk, de nem így van.

A vetítések nagy többsége továbbra is szinkronos, eredeti nyelven egy erre kijelölt teremben vetítenek csak filmeket, és nagyon kevés a feliratos vetítés is. Ezen nem akarnak változtatni?

Folyamatosan elemezzük a nézői szokásokat, és nyomon követjük, mekkora érdeklődés van a feliratos filmek iránt. Nem nagy ördöngösség, minden reggel megnézzük, hány jegyet adtunk el egy-egy film feliratos változatára. Ezt soha nem hiszik el nekem, de mi a közönség igényeihez igazodunk, hiszen abból van bevételünk.

A feliratos filmek általában hétvégén futnak telt házzal, hétköznap nem nagyon.

Ha azt látjuk, hogy egy ilyen film stabilan telt házas, újabb termet nyitunk neki. A forgalmazótól is függ egyébként, nekik mi szoktuk jelezni, hogy kellene feliratos verzió valamiből, ha látjuk az igényt rá. Amennyiben mindkét verziót alapból kínálják, akkor mi mindkettőt vetítjük, Debrecenben vagy Szegeden például, ahol sok a külföldi diák, igyekszünk minden premierfilmet eredeti hanggal is levetíteni.

Művészmozikban nem gondolkodnak? Én nagyon szeretnék független filmeket kényelmes székben megnézni.

Magyarországon valóban nincs ilyenünk, de az Egyesült Királyságban már kipróbáltuk, és nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy másutt is bevezessük a jövőben – ha máshol nem, legalább a nagyvárosokban, Budapesten vagy Varsóban. Ehhez megfelelő mozi kell, jó időzítés – egyelőre még messze vagyunk tőle.

Az Egyesült Királyságban bevezettek egy kedvezménykártyát is, ilyenre nem gondoltak Magyarországon is?

Megint csak a megfelelő időzítés kérdése, de gondolkodunk rajta. Egy meghatározott havi díjért az ember annyi filmet néz meg, amennyit akar, ez a lényege. Két éve vezettük be a lengyel piacra, és nagyon jók a tapasztalataink. A jegyáraktól sok függ, ahol nagyon alacsony, mint például Bulgáriában, ott semmi értelme. Azoknak éri meg persze, akik sokszor mennek moziba – ha havi két filmre akar beülni, meg ne vegye, mert nem éri meg, de ha hetente egyszer, néha kétszer is elmegy, akkor már érdemes.

A magyar filmek, különösen a kisebb, nem közönségfilmnek számítók nem kapnak ugyanolyan esélyt önöknél, mint a nagy blockbusterek. Ezen kívánnak változtatni?

Nézze, mi annyi magyar filmet mutatunk be, amennyit csak tudunk. A magyar filmek rendkívül fontosak számunkra, mert plusz értéket képviselnek, olyat, amit másutt nem kap meg a néző. Hollywoodi filmet láthat Londonban, Varsóban, és így tovább, de magyar filmet tulajdonképpen csak itt. A helyi gyártást minden országban kiemelten kezeljük. A mi támogatásunk, az, hogy bemutatjuk a filmeket, csak egy dolog.

A döntés a néző kezében van, ha nem ülnek be rá, egy hétnél tovább nem tudjuk műsoron tartani.

A magyar közönségfilmek között viszont vannak nagyon sikeresek, a Kincsem és A Viszkis jó példa erre. Én nem vagyok a magyar film ellensége.

Amíg pénzt termel.

Legalábbis valamennyit. De ez az elv érvényesül a hollywoodi filmeknél is. Ha nem nézik, egy héten túl nincs értelme moziban tartani őket. A programtervezés a tippelés és a tapasztalat keverékén alapul, éveken át saját magam csináltam. Ma már nem, persze. Vegyük a Star Warst. Az előző filmet 12 teremben vetítettem az Arénában, és nem volt elég. Akkor most menjen 16-ban? És mi van azokkal, akik nem ezt akarják megnézni? Nekik is kell alternatívát kínálni, hiába tudom, hogy ha az összes teremben Star Warst vetítek a premier hétvégéjén, mindet megtöltik majd a nézők. Egyszerűbb a helyzet a már említett Három plakát Ebbig határában esetében, mert Golden Globe ide, Oscar-esély oda, soha nem fog 12 termet megtölteni. Bemutatom egyben, és mondjuk a VIP-ben, aztán meglátjuk. Ha telt házas, kap újabb termet és újabbat.

A Netflix döntése, miszerint a saját gyártású filmjeit nem a mozikban vetíti, mennyire befolyásolja a jövőt? Veszélyesek lehetnek úgy a mozikra, mint a tévére?

Az igazi mozifilmeket, amiket profi filmesek forgatnak, moziban kell megnézni, ez az egyik válaszom.

A másik, hogy a Netflix évente csak pár filmet gyárt, és ha ezeket nem hozza ki a mozikba, hát legyen. Az Amazon is gyárt, ők más utat választottak. Annak szerintem nem sok értelme van, hogy valaki leforgat egy 80-100 millió dolláros, látványos filmet, aztán bemutatja egy tévéképernyőn. Eleve több pénzt keresnének, ha először csak moziban mutatnák be a filmeket, de ők tudják. Van egy másik aspektus is. Ha egy rendezőt megkérdez, hogy a filmjét hol szeretné először látni, moziban vagy a tévében, nem hiszem, hogy a tévét mondaná.

Nézi egyébként a Netflixet?

Igen, sorozatokat. Sok időm nincs rá, de van pár egészen kivételes szériájuk. Filmeket moziban nézek.

Cinema Cityben?

Igen, de leginkább azért, mert a házamhoz nagyon közel van egy. Tíz perc, és ott vagyok, 23 termes, a világ egyik legjobb mozija.

Jegyet vesz?

Megismernek, így nem. De vennék.