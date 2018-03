Megvan a Wonder Woman 2 főgonosza

Kristen Wiig, a Saturday Night Live korábbi sztárja lesz a Wonder Woman folytatásának főgonosza. Ő fogja játszani Cheetah karakterét (vagyis Gepárdot), aki amúgy 1943-ban a Wonder Woman képregénysorozat hatodik számában tűnt fel először. A képregényekben mindig is ő volt a Csodanő legnagyobb riválisa. Később Cheetah karakterének több inkarnációja is volt, a legismertebb Barbara Ann Minerva, a brit antropológus és örökösnő, aki egy afrikai dzsungelben tett expedíció során nyerte el a Gepárd erejét. A Wonder Woman 2-ről még annyit lehet tudni, hogy valószínűleg a 80-as években, a hidegháború vége felé játszódik majd.

Kristen Wiig 2014-ben hagyta ott a Saturday Night Live-ot, azóta jópár filmben játszott többek között A tinilány naplójában, a Mentőexpedícióban, a Zoolander 2-ben, a Szellemirtók női remake-jében és a Kicsinyítésben Matt Damon mellett. A legizgalmasabb hír azonban az volt vele kapcsolatban, hogy ő játszhatja a női főszerepet a Toni Erdmann amerikai változatában Jack Nicholson mellett.

A Wonder Woman folytatása a tervek szerint jövő novemberben mutatják be. eredetileg karácsony körül érkezett volna, de végül nem akartak szembemenni a Star Wars szintén akkorra tervezett aktuális részével. A főszereplő továbbra is Gal Gadot, a rendező pedig Patty Jenkins lesz.