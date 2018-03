Csapatot épít Deadpool a film folytatásában

Megérkezett a második előzetes is a Deadpool folytatásához. A film első trailere szakított a hagyományos előzetesekkel, és inkább arra fókuszált, hogy bemutassa a főgonoszt, Cable-t (Josh Brolin). Az új trailer sokkal hagyományosabb, belenézhetünk a film fontosabb akciójelenteibe, és az is kiderül belőle, hogy továbbra is lesznek kikacsintós, a szuperhősfilmeket kigúnyoló poénok. Deadpool például többek között azon az alapon választja ki a csapatát, hogy elég fiatalok legyenek ahhoz, hogy a következő húsz évben is működjön a franchise.

Deadpool csaja továbbra is Morena Baccarin, de az előzetesben feltűnik Julian Dennison is, akinek a neve így talán nem mond sokat, de ha azt mondom, hogy Ricky Baker, akkor biztos sokan tudják, hogy ő volt a legviccesebb szereplő a szuperjó Vademberek hajszájában. A Deadpool 2-t a kaszkadőrből lett rendező, David Leitch, aki a John Wicket és az Atomszőkét is rendezte.

A film forgatását (és némileg a reklámkampányát is) beárnyékolta, hogy a forgatáson meghalt S.J. Harris motorversenyző és kaszkadőr egy motoros trükk közben. Ráadásul később kiderült, hogy a baleset előtt a stáb néhány tagja figyelmezette a producereket, hogy Harris, aki még sosem dolgozott filmes kaszkadőrként, nem áll készen a komolyabb feladatokra.

A Deadpool 2 május 17-től látható a magyar mozikban.