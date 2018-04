Penelope Cruz thrillerével nyit Cannes

Penelope Cruz és Javier Bardem filmje, az Everybody Knows nyitja az idei cannes-i filmfesztivált, írja a Variety. A filmet az iráni Asghar Farhadi rendezte, aki már kétszer nyert Oscar-díjat a legjobb idegen nyelvű film kategóriában, legutóbb tavaly Az ügyfélért. Ez lesz a második alkalom a fesztivál 71 éves történetében, hogy egy spanyol nyelvű filmmel nyitnak, először Pedro Almodovar Rossz nevelés című, 2004-es filmje részesült ebben a megtiszteltetésben. (Egyébként is alig volt pár olyan alkalom, amikor nem angol vagy francia filmet választottak nyitófilmnek.)

Az Everybody Knows főszereplője egy Laura nevű nő, aki Argentínában él, de egy családi ünnepre visszatér szülőhelyére, egy Madrid melletti kis faluba a férjével és a gyerekeivel együtt. Ott aztán nem várt dolgokba botlik, amelyek mindegyikük életét megváltoztatják. A film pszichológiai thriller, szóval ezek a nem várt dolgok valószínűleg nem lesznek túl kellemesek.

Az is kiderült, hogy az Un Certain Regard kategória zsűrielnöke Benicio del Toro, a Sicario és a Traffic Oscar-díjas színésze lesz. Az Un Certain Regard a hivatalos versenyprogrammal párhuzamosan fut és a rendhagyóbb rendezéseket mutatja be. 2014-ben Mundruczó Kornél Fehér isten című filmje nyerte a fődíjat ebben a kategóriában. A cannes-i filmfesztivált május 8. és 19. között rendezik meg, hamarosan az is kiderül, hogy lesznek-e magyar filmek a programban.