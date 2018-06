Kőkemény lesz a Liza, a rókatündér alkotójának új filmje

A Liza, a rókatündér volt az három évvel ezelőtt, ami megtörte egy kicsit a magyar film állítólagos átkát, és bebizonyította, hogy igenis van egy tömeg Magyarországon, akit érdekel az, ha valaki egy külföldi példák előtt tisztelgő, de a saját szája íze szerinti, egyedi filmmel jelentkezik a moziközönség előtt. Naná, hogy érdekelhet mindenkit, hogy a rendező Ujj Mészáros Károly ezek után hogyan folytatja a karrierjét, a sejtelmes X című thrillerből egyelőre csak képeket láthattunk, de most végre megérkezett az első, egy perces előzetese, amit először az Indexen lehet megnézni.

De először egy kicsit húznám az időt, például a hivatalos szinopszissal, amiből kiderül az is, hogy pontosan miről is fog szólni az egyébként skandináv stílusú thrillerként beharangozott, nemrég alcímet is kapó X - A rendszerből törölve:

Éva (Balsai Móni) zseniális rendőr. Meglátja, amit más nem, megérzi, ami fölött minden kollégája elsiklik, ott is észreveszi a bűnt, ahol minden más zsaru legfeljebb balesetet sejt. Neki tűnik fel az is, hogy a Budapesten rövid időn belül elkövetett jó néhány öngyilkosság igazából összefügg, és egy zseniálisan gonosz sorozatgyilkos műve. Ám Éva használhatatlan. Férje öngyilkossága óta pánikbeteg, szorong és a mániáival küzd. Kinn a terepen leblokkol, képtelen részt venni a fővárosi rendőrség munkájában és kamaszodó, saját problémáival küszködő lányával sem találja meg a hangot. A város választások előtt áll. Az utcákon eluralkodik a káosz. Vandálok, tüntetők, anarchisták teszik lehetetlenné a békés életet – az egyenruhások nem érnek rá egy kétséges, bizonyíthatatlan üggyel foglalkozni.



Csakhogy felkerül a központba egy új tiszt. Péter (Schmied Zoltán) más, mint a többiek, felfedezi kolléganője különleges tehetségét… és meglátja benne a nőt is. Együtter ednek a mindeddig felderítetlen esetek nyomába: egyre jobban belekeverednek egy szövevényes, félelmetes bűncselekmény-sorozatba, amelynek gyökerei valahova a régmúltba nyúlnak és nagyon nagyhatalmú emberekhez vezetnek.

De elég a szavakból, itt az előzetes:

Amiből tényleg nem derül ki sok, csak nagyon-nagy vonalakban az alapsztori, azt még nem tudjuk, hogy kit fog játszani Kulka János, csak azt, hogy igazi ármánykodó tekintettel nézi azt, aki felett áll az üvegpadlón. Az viszont kiderül, hogy Ujj Mészáros nem cécózik, az X-et tényleg korhatárosra csinálja, hatalmas sebekkel, és függönyön lógó öngyilkos nénikkel. Az utóbbi simán egy horrorfilmben is elmenne. Az a snitt, amikor Balsai Móni a kommandósok mögött megy fel a lépcsőn, szinte olyan, mintha egy kelet-európai Sicarióból lenne. És az előzetes végén az pedig egy Exploited-szám.

Az X - A rendszerből törölve november elsején fog a magyar mozikba kerülni. A filmnek egyébként ott voltunk a forgatásán is, ahol Ujj Mészáros már beígérte a skandináv noir hangulatot.