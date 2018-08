Egy hónappal a moziba kerülése előtt bejelentették, hogy bizonytalan ideig még nem mutatják be a Biggie Smalls (The Notorious B.I.G.) meggyilkolásáról szóló City of Liest, írja a Variety. A film szeptember 7-én került volna mozikba, az új megjelenési dátum egyelőre ismeretlen.

Mindez egy hónappal azután történt, hogy a City of Lies helyszínfelelőse, Gregg Brooks beperelte a munka közben rátámadó Johnny Deppet. A location manager szerint a színész kétszer bordán vágta őt, aztán még üvöltözött is vele. (Az esetről itt írtunk bővebben.)

Brooks azt is állítja, hogy az eset után alá akartak vele íratni egy titoktartási megállapodást, amelynek értelmében nem lett volna módja beperelni Deppet, ő azonban elutasította ezt, amiért cserébe ki is rúgták a stábból.

Depp egy Los Angeles-i nyomozót alakít a filmben, aki Biggie halálának ügyében nyomoz. Filmbeli társa Forest Whitaker, aki meg újságíróként kutakodik a gyilkosság után. A film Randall Sullivan újságíró LAbyrinth című könyve alapján készült, a rendező Brad Furman (Beépülve: Az Escobar ügy, Az igazság ára stb.).

A színésszel nemrég a Rolling Stone készített egészen szürreális interjút, amelyből szintén kiderül, hogy nincs minden rendben arrafelé mostanság.

(Borítókép: Rich Fury / AFP)