A Sony forgalmazza Amerikában Nemes Jeles új filmjét

A Variety információi szerint Nemes Jeles László új filmjét, a Napszálltát a Sony fogja forgalmazni Észak-Amerikában és Ausztráliában is. A Sony Pictures forgalmazta a rendező első filmjét, a Saul fiát is, ami Cannes-ban nagydíjat nyert, és megkapta a legjobb idegen nyelvű film Oscarját, és a BAFTA-t is.

A megállapodás állítólag a Velencei Filmfesztiválon született meg, ahol a Nemzeti Filmalap megvette a Variety különszámának címlapját, hogy ott reklámozza a Napszálltát. A Jakab Juli főszereplésével készült film az első világháború előtti Budapesten játszódik, egy fiatal lány soha nem látott testvére után nyomoz.

A Film Velencében az Arany Oroszlánért versenyez, de a szintén A-kategóriás torontói fesztiválon is részt vesz majd, egy hónappal a velencei premier után. A Sony Pictures mellett más forgalmazókkal is megállapodtak már a film készítői, így a Napszállta már biztos látható lesz a francia, a spanyol, az olasz és a német mozikban is.