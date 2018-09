Megteltek a mozik a rémisztő apáca miatt

Egy horrorfilm kellett a magyaroknak a nyári mozis szezon vége után. Az apáca című film, ami a Démonok között univerzumából nőtte ki magát olyan népszerű volt, hogy több nézője volt egyedül, mint a top 10 másik 9 filmjének összesen. A Végállomás: esküvő és Az utolsó pogány király, amiket szintén most mutattak be, nem tudtak kiemelkedni a mezőnyből.

Fotó: outnow

A Filmforgalmazók Egyesületének összeállítása alapján Az apácának 79 ezer nézője volt a hétvégén, amivel simán nyerte a hétvégét. A Romániában forgatott horror egy zárdában játszódik, ahol valamilyen gonosz lény egy apáca formájában hozza a frászt az emberekre. Corin Hardy filmjét nem csak Magyarországon szerették az emberek, szóval biztos, hogy újabb filmekre lehet számítani a Démonok között-univerzumából. Az apáca előzeteséről itt írtunk bővebben.

Keanu Reeves és Winona Ryder közös filmje a Végállomás: esküvő csak a toplista ötödik helyét szerezte meg, a korábbi hetek bemutatóira mind többen voltak kíváncsiak, mint a két mizantróp középkorú ember szerelmi története. 7780 nézője volt a filmnek, amiről azt írtuk, hogy a nem túl jól sikerült forgatókönyvért a két pazar színész alakítása kárpótolja a nézőket.

Nem sikerült bekerülnie a legjobb 10-be Az utolsó pogány királynak, 1821 nézője csak a 15. helyre volt elegendő. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a nagy költségvetésű holland filmet elve sokkal kevesebb moziban lehetett megnézni.

A toplistára nézve látszik, hogy a Mamma Mia folytatásának alcímét a magyarok szó szerint vették, a musical ugyanis 8. hete rendületlenül tartja magát a legjobbak között, most hétvégén újabb 7700 nézőt szerzett magának és összességében már 550 ezer nézője van.

Itt a teljes magyar nézettségi lista:

# Film Hétvégi bevétel Nézőszám Változás összbevétel Össznézőszám 1. Az apáca 118 252 599 79 762 118 252 599 79 762 2. Fák jú, Tanár úr! 3. 18 595 912 13 160 -44 % 130 876 759 95 909 3. A kém, aki dobott engem 15 500 651 10 567 -36 % 157 691 674 114 870 4. Alfa 13 985 654 8 776 -53 % 115 302 953 72 667 5. Végállomás: Esküvő 11 512 638 7 780 11 512 638 7 780 6. Mamma Mia! Sose hagyjuk abba 10 830 370 7 779 -37 % 738 842 089 550 285 7. A Védelmező 2. 9 925 960 6 607 -44 % 127 527 025 86 271 8. Meg - Az őscápa 8 781 650 5 668 -49 % 253 844 906 161 062 9. Hotel Transylvania 3. - Szörnyen rémes vakáció 7 146 745 6 045 -42 % 505 504 794 375 978 10. Mission: Impossible - Utóhatás 6 781 293 4 524 -46 % 308 140 676 199 922

Ahogy azt a magyar összefoglalóban említettük Az apáca az Egyesült Államokban is kiválóan szerepelt, az 53 milliós bevétel konkrétan minden idők második legnagyobb szeptemberi bevétele. Sőt, a csak felnőtteknek szánt horrorok versenyében is ez minden idők második legjobb nyitánya. A nyár zárása különösen jól sikerült a Warner stúdiónak, ugyanis legutóbbi filmjeik (Meg - Az őscápa, Crazy Rich Asians) mind a várakozások felett teljesítettek és több héten keresztül voltak a bevételi lista első helyén. Az elmúlt 25 évben nem is volt rá példa, hogy egy stúdió 4 héten keresztül folyamatosan tartsa a bevételi listán az első és a második helyet.

Peppermint - A bosszú angyala 13 millió dollárt keresett a nyitóhétvégén, ami nagyjából annyi, amennyit a stúdió is várt a Jennifer Garner főszerpelésével készült akciófilmtől. 25 milliós költségvetés mellett könnyen nyereséges lehet, ha nem tűnik el hamar a süllyesztőben. Az első nézői reakciók pedig inkább pozitívak voltak, ellentétben a kritikusokkal.

Közben Tom Cruise filmje, a Mission: Impossible: Utóhatás nagyon közel került ahhoz, hogy az amerikai bevételek alapján is ez legyen a sorozat legnépszerűbb darabja. Erről bővebben ebben a cikkben írtunk.

A teljes amerikai bevételi lista: