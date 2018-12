Dupla annyit fizettek Dwayne Johnsonnak egy filmért, mint Emily Bluntnak

Emily Blunt és Dwayne Johnson lesz a két egyenrangú főszereplője a Disney Jungle Cruise című filmjének. Mindketten A-listás sztárok egy csomó nagy címmel a hátuk mögött, sőt, Blunt még Golden Globe-díjas is. Mégis kevesebb mint fele annyit fizetett a színésznőnek a szerepért a Disney, mint férfi kollégájának - írja a TMZ.

A pletykalap információi szerint Dwayne Johnson 22 millió dollárt kapott a szerepért, míg Emily Blunt csak 9 milliót, noha ilyen szintű fizetéskülönbséget nem indokolnának a kettejük karrierje közti különbségek, és mindketten ugyanakkora szerepet játszanak el a filmben.

A filmet csak 2020 nyarán mutatják majd be, de a forgatás már befejeződött, Johnson és Blunt a színész Instagram-oldalán posztolt videóban ölelgetik egymást a befejezéskor:

A sztoriról túl sokat még nem lehet tudni, bár gyanús, hogy nem is a hihetetlenül eredeti történet lesz a Jungle Cruise fő vonzereje, mivel a film egy Disneylandben kipróbálható attrakció alapján készült. A vidámpark Jungle Cruise nevű látványosságán a látogatók egy csónakban utaznak végig egy műanyag állatokkal és emberekkel berendezett dzsungel folyóján, miközben a parton hiénák és orrszarvúk által a fára felkergetett szafarizókat és gyereküket hintáztató majmokat nézhetnek, ahogy az ezen a videón is látható (hogy miért jutott eszébe valakinek egy vidámparki attrakcióból filmet forgatni, arra ad némi magyarázatot az, hogy csak ezt az amatőr videót is megnézte már egymillió ember a Youtube-on):

Legutóbb A világ összes pénze című film forgatásáról derült ki hasonló. Ridley Scott rendező Kevin Spacey zaklatási ügye miatt újraforgatta a film egy részét, Spacey helyett Christopher Plummerrel véve fel a botrányba keveredett sztár jeleneteit. Azért, hogy újra meg kellett jelenniük a forgatáson, Mark Wahlberg majdnem másfél millió dollárt kapott, míg színésznőtársa, Michelle Williams mindössze napi 80 dollárt. Az ügyből újabb botrány lett, aminek hatására a színész végül jótékony célra, a nemi alapú diszkrimináció ellen küzdő szervezetnek ajánlotta fel a fizetésének egy részét.