Elkészült Hollywood verziója a mumbai terrorról

Bárki is követte el az indiai merényleteket, arra biztosan számíthatott, hogy kiélezi Pakisztán és India viszonyát.

Megérkezett az első előzetes a Hotel Mumbai-hoz, ami a 2008-as mumbai terrortámadások történetét dolgozza fel. A 2008. november 26-án kezdődött háromnapos fegyveres támadássorozat alatt tíz felfegyverzett férfi megtámadott két mumbai luxushotelt, egy vasútállomást, egy zsidó kulturális központot és egyéb célpontokat. Összesen közel kétszázan haltak meg a támadásokban. 2013-ban már készült egy bollywoodi film a témáról, ami egy vezető beosztásban lévő rendőr szemszögéből mutatta be az eseményeket. A The Attacks of 26/11 című filmet több kritikus zavarosnak és sekélyesnek találta.

A hollywoodi verzióra egészen mostanáig kellett várni. A Hotel Mumbai-ban Dev Patel, a Gettómilliomos sztárja játssza az egyik megtámadott hotel pincérét, aki az életét is kockára teszi azért, hogy mentse a szállóvendégeket. A Szólíts a neveden-ből ismert Armie Hammer és a Homeland színésznője, Nazanin Boniadi pedig egy párt alakítanak, akiknek újszülött gyereküket kell megvédeniük. A film rendezője az elsőfilmes Anthony Maras.

A Hotel Mumbai március 22-től látható az amerikai mozikban, magyar premierjéről egyelőre nincs hír.