Vajna utoljára a Terminátor 6 forgatását látogatta meg

Andy Vajna filmügyi kormánybiztosként utoljára a Magyarországon készített Terminátor 6 forgatását látogatta meg. A tavaly nyári-őszi forgatásról csütörtökön tett közzé egy videót a Nemzeti Filmalap. Ebben a stáb tagjai a magyar forgatási körülményeket és a magyar filmes szakembereket dicsérik. Megszólal Arnold Schwarzenegger is, aki elmondja, hogy korábban, a nyolcvanas évek végén is forgatott Magyarországon, akkor sem volt rossz, de mostanra hatalmasat fejlődött az ország és a munkakörülmények. Szerinte a legjobb döntés volt idehozni a Terminátor 6 forgatását.

A filmben szerepel Vajna is, akiről az amerikai stábtagok kijelentik, hogy a producer neve összefonódott a Terminátor franchise-zal, és ez már nem is fog megváltozni. Vajna hozzáteszi, hogy számára a Terminátor egy nagyon különleges film, ami mindig is közel állt a szívéhez, hiszen a 2. és a 3. résznek is ő volt a producere. Schwarzenegger pedig megköszöni Vajnának, hogy idehozta a filmforgatást Budapestre.

Andy Vajna életének 75. évében hosszú betegség után budapesti otthonában halt meg vasárnap.