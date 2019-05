11 évesen azt se tudta, léteznek filmek, most életműdíjat kap Werner Herzog

A 32. Európai Filmdíjak alkalmából, egyedülálló munkássága elismeréseként idén Werner Herzog kapja az Európai Filmakadémia életműdíját.

Herzog 1942-ben Münchenben született, és a bajor hegyvidék egy eldugott völgyében nőtt fel. 11 éves koráig a film és mozi létezéséről sem tudott. 15 évesen viszont már filmterveken dolgozott, és támogatók hiányában a középiskola utolsó éveiben hegesztőként dolgozott egy acélgyár éjszakai műszakában. Utazásait gyalog tette meg. 17 évesen telefonált először, két évvel később pedig elkészítette első filmjét. Történelem és irodalom irányú egyetemi tanulmányait nem fejezte be.

Azóta Werner Herzog több mint 70 filmet készített, producerként, íróként és rendezőként. 1968-ban Signs Of Life című elsőfilmjével elnyerte a Special Berlinale Ezüst Medvéjét, valamint a Német Filmdíjakon a legjobb filmnek járó elismerést.

Legismertebb filmjei egy részében klaus kinski játszotta a főszerepet, ezek között volt 1972-ben az Aguirre, isten haragja, 1979-ben a Nosferatu, az éjszaka fantomja című horrorfilm, valamint 1982-ben a Fitzcarraldo című kalanddráma, amelyért legjobb rendezői díjat kapott cannes-ban.

A színész és rendező közötti, gyakran nehéz kapcsolatot mutatta be herzog 1999-es Legkedvesebb ellenségem című dokumentumfilmje, amelyért EFA-jelölést kapott.

Lenyűgöző karrierje során olyan filmeket készített mint a cannes-i nagydíj-nyertes Every Man for Himself and God Against All (1974), a Tanórák a sötétben (1992), a Kis Dieter repülni akar (1997), A legyőzhetetlen (2001), A grizzlyember (2005), a Találkozások a világ végén (2009), a Mocskos zsaru – New Orleans utcáin (2009) és a Cave of Forgotten Dreams (2010).

Herzog színészként is dolgozott, legfontosabb szerepeiben az apát alakította Harmony Korine Julien Donkey-Boy című kísérleti drámájában (1999), valamint a bűnöző lángészt a Jack Reacher című 2012-es akciófilmben.

Werner Herzog tucatnál is több prózai mű szerzője, és számos operát rendezett. Ő alapította a Rogue Filmiskolát. Az életműdíj átadóján, a 32. Európai Filmdíjak átadóján ő lesz a gála díszvendége, december 7-én Berlinben.

