Készül a film az egyik legnépszerűbb Star Wars-játékból

Készül a Star Wars: Knights of the Old Republic, vagy ismertebb, rövidített nevén, a KOTOR című videojáték filmadaptációja, írja a Buzzfeed a forrásaira hivatkozva.

A szerepjáték 2003-ban készült, a később Mass Effect-sorozattal bődületesen sikeressé váló BioWare játékstúdiónál. A cselekménye a legelső Csillagok háborúja előtt játszódik - 4000 évvel. A sztoriban ugyanúgy megjelennek a jedik és a sith lovagok, szerepel az Erő, vannak benne vukik, a főgonosza egy Darth Malak nevű sith nagyúr, az egyik főszereplője pedig a Bastila Shan nevű, női jedilovag. A játékot az egyik legjobb Star Wars-feldolgozásnak tartják, 2003-ban az év játékának is megválasztották. Eredetileg Xboxra, PC-re, és Macre jelent meg, később adaptálták Androidra és iOS-re is.

Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke még áprilisban azt nyilatkozta, hogy valamit elkezdtek dolgozni a KOTOR-ral kapcsolatban, de még ő maga sem tudta, hogy mi lesz belőle. A Buzzfeed úgy tudja, hogy azóta találtak egy forgatókönyvírót, Laeta Kalogridis (Avatar, Viharsziget, Alita) fogja írni a filmet. A jelenlegi állás szerint ő 1980 óta az első nő, aki Star Wars-filmet ír, akkor Leigh Brackett volt A birodalom visszavág társforgatókönyvírója Lawrence Kasdan mellett.

Idén decembereben jön a Skywalker kora, a harmadik trilógiát lezáról Star Wars-film. Úgy tudni, hogy azután egy pár éves szünetett tartanak az egésestés filmekkel, a következő rész 2022 decemberében fog érkezni, és a nemrég leköszönő Trónok harca alkotói, David Benioff és D.B. Weiss fogják készíteni. Egyesek már azon spekulálnak, hogy ez már a KOTOR-feldolgozás lehet, de valójában bizonyítékok nincsenek erre.

A tervek szerint Rian Johnson, Az utolsó Jedik rendezője is készül egy külön trilógiával, erről azonban még nincsen semmi konkrétum.

Idén novemberben indul a Lucasfilm anyavállalatának, a Disneynek a saját streamingszolgáltatója, a Disney+, amin azonnal elérhető lesz majd a The Mandalorian című sorozat, ami pár évvel a Jedi visszatér után játszódik, és olyan rendezők készítették, mint Jon Favreau (Vasember) vagy Taika Waititi (Thor: Ragnarok). A Disney egy másik sorozattal is készül, az egyelőre cím nélküli projekt a Zsivány Egyesben megismert bűnözőről, Cassian Andorról szólna, akit Diego Luna alakított.