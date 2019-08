Elkaparva startolt az új Halálos iramban-film a mozikban

60,8 millió dolláros bevétellel kezdett a Halálos iramban spinoffja, a Hobbs & Shaw az észak-amerikai mozikban, amivel bár magabiztosan megnyerte a hétvégét, a franchise korábbi részeihez képest mégis gyenge indításnak számít.

A Hobbs & Shaw észak-amerikai nyitóhétvégi bevétele a leggyengébb a sorozat 2006-ban bemutatott filmje, a Halálos iramban: Tokió hajsza óta, amely 24 millió dollárt hozott forgalmazásának első hétvégéjén.

Az eredménnyel kapcsolatban nem árt tudni, hogy a Halálos iramban-filmek Észak-Amerikán kívül mindig népszerűbbek voltak, Kínában és Dél-Koreában pedig – ahol masszív rajongói bázisa van a sorozatnak – még be sem mutatták a filmet.

"A bugyuta történetet sikerült észbontó akcióba csomagolni – ennyi pedig nagyjából elég is a sikerhez, mert aki világmegváltást vár az elmúlt két évtized egyik legjobb akciófilm-sorozatától, az magára vessen" – írtuk a Dwayne Johnsonnal és Jason Stathammel forgott film kritikájában.

A filmet egyébként több mint hatvan országban mutatták be a hétvégén, és a legtöbb piacon meg is szerezte az első helyet. Észak-Amerikán kívül összesen 120 millió dollár értékben váltottak mozijegyet a filmre, ami jól szerepelt Oroszországban, az Egyesült Királyságban, Indonéziában, Indiában és Mexikóban is.

Az észak-amerikai mozis toplista második helyezettje az új Oroszlánkirály lett 38,2 millió dollárral, amiről kritikánkban azt írtuk, hogy csak árnyéka a kultikus eredetinek, és a Disney legrosszabb arcát mutatja. Ennek ellenére sokakat érdekel, a film globális összbevétele a hétvégén meghaladta az egymilliárd dollárt.

Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmje jól tartotta magát a második hétvégéjén is: a 20 millió dollárnyi eladott jegy a harmadik helyre volt elég; nálunk még nem mutatták be. A negyedik a Pókember: Idegenben lett 7,7 millió dollárral, az ötödik pedig a Toy Story 4 7,2 millió dollárral (kritikáink a linkek alatt).

(via Hollywood Reporter, Variety, MTI)