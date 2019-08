A világ kedvenc színésznői együtt buktatják meg a zaklatójukat

Az Austin Powers-filmek és az Apádra ütök rendezője, Jay Roach készített filmet a Fox Newst alapító Roger Ailes zaklatási botrányáról. Az év végén mozikba kerülő Bombshell három Oscar-jelölt színésznővel forgott, a héten pedig megérkezett hozzá az első teaser.

A kevesebb mint másfél perces videóból egyelőre nem sok derül ki, a film szőke főszereplőnőit, Margot Robbie-t, Charlize Theront és Nicole Kidmant látjuk egy feszültséggel megtelt liftben utazni, aztán ketten kiszállnak, Theron meg marad, és fürkésző tekintettel néz utánuk.

Ahogy ismert, Roger Ailes, a Fox News médiabirodalom egykori vezérigazgatója egy szexuális zaklatási botrányba bukott bele 2016-ban, majd egy évvel később meghalt. Ailest a Fox egyik korábbi tévébemondója, Gretchen Carlson perelte be, és hiába tagadta a vádakat, a New York Magazine még több hasonló történetet ásott elő róla, egészen a hatvanas évektől. A Fox egyik legnépszerűbb műsorvezetője, Megyn Kelly szintén arról számolt be, hogy Ailes az akarata ellenére hozzá is közeledett.

A filmben Gretchen Carlsont Nicole Kidman, Megyn Kellyt Charlize Theron alakítja, Margot Robbie pedig egy Kayla Pospisil nevű fiktív karaktert játszik. Roger Ailes szerepében az Űrbalekok Dick Solomonját, a The Crown (A korona) Winston Churchilljét és a Cliffhanger Qualenjét alakító John Lithgow lesz látható, ám a most közzétett teaserben ő pont nem tűnik fel. A forgatókönyvet A nagy dobás, a David Gale élete, valamint a Szerelem és más drogok cselekményén is dolgozó Charles Randolph írta.

A Bombshell december 20-tól lesz látható az Egyesült Államok mozijaiban, magyarországi bemutatóról még nincs hír. A Fox News bukott elnökéről szól egyébként a The Loudest Voice című minisorozat is, amelyben Russell Crowe alakítja Roger Ailest.