A Menemsha Films megvásárolta az Akik maradtak című magyar film amerikai forgalmazási jogát, így az Egyesült Államokban a tervek szerint télen bemutatják majd Tóth Barnabás filmjét, adta hírül a produkció.

Tóth Barnabás (Újratervezés, Susotázs) új filmje a második világháború utáni Budapesten játszódik, a két főszereplője egy 42 éves férfi (Hajduk Károly) és egy 16 éves lány (Szőke Abigél az első filmszerepében). A filmet Magyarországon ősszel mutatják be, először szeptember 19-én a miskolci Cinefesten, majd egy héttel később országos moziforgalmazásban is.



Az ősbemutatója az amerikai Telluride filmfesztiválon volt.



Az utóbbi években amerikai moziforgalmazást kapott többek között az 1945, a Saul fia, a Ruben Brandt, a gyűjtő, illetve a Napszállta is. A Testről és lélekről forgalmazását a Netflix vállalta.



Az Akik maradtak az NMHH Médiatanácsa Magyar Média Mecenatúra Program támogatásával készült.