Éva vagyok, kilencven évesen is tizenhat éves

Hosszú copfot hordtam, és az nagyon jó, a hosszú hajjal mindent lehet csinálni. Hát, aztán Auschwitzban levágták kopaszra.

Így kezdődik A létezés eufóriájának előzetese, amely az Indexen látható először. Szabó Réka dokumentumfilmje, amely a 90 éves, Auschwitzot megjárt Fahidi Éváról szól, és arról, hogyan állt életében először színpadra a nála hatvan évvel fiatalabb Cuhorka Emesével, már hazai bemutatója előtt is több díjat nyert.

A Tünet Együttes 2015-ben mutatta be Szabó Réka rendezésében a Sóvirág című előadást a Vígszínház Házi Színpadán, a 90 éves Fahidi Éva és a fiatal táncosnő, Cuhorka Emese főszereplésével. Az előadás azóta is repertoáron van, Bécsben, Szabadkán és Berlinben is játszották. Szabó Réka A létezés eufóriája című egész estés dokumentumfilmje az előadás próbafolyamatát követi végig. A bemutatóját a rangos locarnói filmfesztiválon tartották, ahol nagydíjat nyert, majd emberi jogi díjjal (Human Rights Award) díjazták a Szarajevói Filmfesztiválon.

„Bár ellentmondott a józan észnek, felkértem a 90 éves holokauszttúlélő Fahidi Évát, hogy szeretnék vele egy táncszínházi előadást csinálni. Azt akartam, hogy mindenki lássa őt. Egy duettet képzeltem Emesével, a nála közel 60 évvel fiatalabb táncosnővel. Életem legmeghatározóbb próbafolyamata volt – ezen keresztül szól ez a film a XX. századi történelemről, veszteségekről, a tánc erejéről, az öregedő testről, a szerelemről, egy 60 éven átívelő különleges kapcsolatról és az élet elfelejtett értékéről” – mondta Szabó Réka a filmről.

A létezés eufóriája - előzetes

Szabó Réka kortárstánc-koreográfus az ELTE matematika és informatika szakán diplomázott. Az egyetem elvégzése után táncosként több magyar és külföldi koreográfussal dolgozott együtt, miközben a Műszaki Egyetemen tanított. 2002-ben alapította saját társulatát, a Tünet Együttest.

A létezés eufóriája Szabó Réka első egész estés filmje; Árnyékfilm (2010) és Gyászfilm (2014) címen két rövidfilmet rendezett eddig.

A filmet a magyar mozik szeptember 12-én mutatják be az ELF Pictures forgalmazásában.