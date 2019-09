Oscart adnának a sztriptízelő Jennifer Lopeznek

Megérte annyit szenvedni a rúdtánccal, a kritikusok nagyon szeretik Jennifer Lopez új filmjét, ami Magyarországon A Wall Street pillangói címmel kerül majd a mozikba. A filmben Lopez egy sztriptíztáncosnőt alakít, aki kolléganőivel elkezdi lenyúlni a pénzes vendégeket. A nőknek (JLo mellett Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart és Cardi B), ugyanis elege lesz abból, hogy amíg ők megszakadnak a melóban, addig a főleg Wall Streeten dolgozó vendégeik tárgyként kezelik és kihasználják őket. A lenyúlás kicsiben kezdődik, aztán egyre megdöbbentőbb méretekben folytatódik.

A film egyébként igaz történeten alapul, 2015-ben a The New York Magazine-nak mesélte el az egyik táncosnő, hogy miként is zajlott a pénzes kliensek kifosztása és hogyan buktak le végül. A nő a tárgyalásra várva mondott el mindent a lapnak, aztán visszavonta az egészet, mondván, hogy hazudott az újságírónak.

A Wall Street pillangóit nemrég a Torontói Filmfesztiválon mutatták be, és máris olyan remek filmekhez hasonlítják, mint a Kilenctől ötig Jane Fondával vagy a tavaly bemutatott thriller, a Nyughatatlan özvegyek. (A Rotten Tomatoes kritikagyűjtő oldalon 90 százalékon áll.) Ennél is többet dicsérik Jennifer Lopez alakítását, akit a jövő évi Oscar egyik nagy esélyeseként emlegetnek. Igaz, a The Hollywood Reporter cikke azt is hozzáteszi, hogy ehhez az is kellene, hogy az immár fiatalabb és változatosabb összetételű akadémia merjen más típusú filmeket is díjazni, mint korábban.

Ugyan Lopez főleg romantikus komédiákban szerepelt az elmúlt években, korábban olyan remek alakítások fűződtek a nevéhez, mint a Selena vagy a Mint a kámfor filmekben játszott szerepei. Oscarra még soha nem jelölték, Golden Globe-ra egyszer, az 1997-es Selenáért.

A Wall Street pillangói szeptember 26-tól látható a magyar mozikban.