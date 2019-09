A Marvel atyaúristene egy új Star Wars filmen dolgozik

Kevin Feige mindig is nagy rajongója volt a Csillagok háborúja filmeknek, és a THR információi szerint végre lehetőséget kapott, hogy ő is aktív részese legyen ennek az univerzumépítésnek is. A Marvel Studio feje még valamikor a nyáron ült össze a Lucasfilm vezetőivel, Alan Hornnal, Alan Bergmannal és Kathleen Kennedyvel, aki az utóbbi négy évben minden Star Wars filmen dolgozott producerként.

Felmerült, hogy ez azt jelentheti, hogy Kevin Feige veszi majd át Kennedy helyét, de erről szó sincs, legalábbis erre lehet következtetni Alan Horn nyilatkozatából.

Izgatottan várjuk Kathy és a Lucasfilm csapatának új projektjeit. És itt most nemcsak a Csillagok háborújáról van szó, hanem Indiana Jonesról is, illetve egyéb lehetőségekről is, mint például a Fox-szal, illetve Emma Watts-szal közös Children of Blood and Bone. Most, hogy lassan véget ért a Skywalker saga, Kathy szeretne egy új fejezetet nyitni a Star Wars-filmek világában. Mivel Kevin óriási rajongó, ezért adta magát, hogy ez a két tehetséges producer közösen dolgozzon egy Csillagok háborúja-filmen

- nyilatkozta.

Egyes források szerint Feige valószínűleg nemcsak egy filmnél fog majd közreműködni, és ugyan egyelőre semmit nem tudni az első projektről, állítólag egy ismert színészt már megkeresett az egyik szereppel.

Ugyan azután, hogy a 2018-as Solo film nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a Disney és a Lucasfilm úgy döntött, egy kicsit visszavesz a tempóból, azért aggodalomra nincs ok, hamarosan érkezik a Mandalorian, illetve a Star Wars: Skywalker kora, de a Trónok harca alkotói, David Benioff és D.B. Weiss is dolgoznak egy a SW-közeli projekten, valamint készül egy sorozat, ami Zsivány egyes eseményei előtt játszódik, illetve lesz Obi-Wan Kenobi-sorozat is Ewan McGregorral.