Pitt és DiCaprio is nyerhet Oscart jövőre

Eldőlt, hogy elvileg Brad Pitt és Leonardo DiCaprio is kaphat Oscart a Volt egyszer egy Hollywoodban játszott szerepeikért, írja az Indiewire. A gyártó Sony ugyanis úgy döntött, hogy Leonardo DiCapriót a legjobb férfi főszereplő, míg Pittet a legjobb férfi mellékszereplő versenyében indítja.

Teszik ezt annak ellenére, hogy tulajdonképpen mindketten főszereplők voltak a filmben, nagyjából ugyanannyi játékidővel. Így azonban nem kell egymás ellen indulniuk, és az esélyeik elvben megnőnek. Ha Pitt megszerzi a jelölést, akkor ez lesz a negyedik Oscar-jelölése, DiCapriónak pedig a hatodik, amiből eddig egyszer tudott nyerni 2016-ban A visszatérőért.

Hasonlóan döntött a stúdió egy másik Oscar-esélyes film, az A Beautiful Day in the Neighborhood esetében is. Ebben is két nagyjából egyenrangú szerep van, Matthew Rhys egy újságírót játszik, míg Tom Hanks Fred Rogerst, akinek 1968-tól 2001-ig volt saját gyerekműsora Amerikában. A Sony Rhyst indítja a legjobb férfi főszereplők, míg Tom Hankset a legjobb mellékszereplők között.

A férfiak versenyébe még egy film, A világítótorony szereplői szólhatnak bele. Itt is hasonló a helyzet, két fontos férfiszerep van, a gyártó A24 végül Robert Pattinsont nevezte meg főszereplőnek, így Willem Dafoe a mellékszereplők versenyében indulhat.

A jövő évi Oscar-díjakat 2020. február 10-én adják át.