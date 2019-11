A megalázástól a nemi erőszakig: az igazi jógadémon sztorija

Nehéz idők járnak mostanában a jógára. Először Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője intézett híveihez jógaellenes kirohanást, most meg itt van a Netflix új dokumentumfilmje, a Bikram: Yogi, Guru, Predator. Németh-től megtudhattuk, hogy a jóga nem csupán egy fizikai tevékenység, hanem keleti eredete miatt természetfölötti szellemi tartalma is van: a mozgás által démonokat energizál, és démonokat idéz meg. A Netflix filmjéből pedig az derül ki, hogy ki is az igazi jógadémon.

Az első diákom Amerikában Elvis Presley volt. A második Nixon elnök. Őket követte George Harrison, Shirley MacLaine, Barbra Streisand, Frank Sinatra, Quincy Jones. Az én órámon mindenki egyenlő. Mindegy, hogy ki vagy, honnan jössz, híres vagy-e, kövér vagy-e, gazdag vagy-e. Mindenki egyenlő.

A Bikram: Yogi, Guru, Predator a saját magától elnevezett Bikram jóga alapítójának, Bikram Choudhury-nak megdöbbentő története. A karrierje önmagában is megért volna egy filmet, hiszen a kalkuttai születésű Choudhury-nak semmije nem volt, amikor a hetvenes években Kaliforniába érkezett, csak az állítása szerint általa kitalált Bikram jóga módszere. Alig néhány év alatt milliomossá vált, tévéshow-k állandó szereplője lett, sztárok és politikusok pózoltak vele. A Bikram jóga pedig elterjedt az egész világon. Elég, ha beütjük a keresőbe, hogy “Bikram jóga Budapest” máris több tucatnyi hely közül válogathatunk, ahol a jógának ezt a speciális, alaposan felfűtött teremben végzendő változatát gyakorolhatjuk.

Csakhogy miközben szédítő sikereket aratott szintén indiai származású feleségével az oldalán, Choudhury folyamatosan zaklatta a tanítványait. Egyeseknél ez megalázó, rasszista, szexista megjegyzésekben merült ki, másokat fogdosott, szexuális ajánlatokat tett nekik, és akadtak olyanok is, akiket megerőszakolt. És bár a Bikram közösségben nyílt titok volt Choudhury viselkedése, egészen a kétezres évek elejéig senki nem emelt szót ellene. Az áldozatok inkább hallgattak, és ha a környezetükkel meg is osztották a velük történteket, a Bikram köré épült közösségtől nem sok együttérzésre számíthattak.

Mi is az a Bikram jóga? Bikram Choudhury elmondása szerint ő maga válogatta ki a hatha jóga ászanái (pózai) közül és állította megfelelő sorrendbe azt a 26 ászanát (és két légzéstechnikát), amiket a Bikram órákon végrehajtanak. A 26 ászanát 38-40°C-ra felfűtött teremben 90 perc alatt csinálják végig. A gyakorlatok egymásra épülnek, megdolgozzák a test minden részét. Choudhury szerint azért kell melegben végezni őket, mert ez elősegíti a hatékonyabb nyújtást, és így kisebb a sérülés veszélye. A Netflix filmjében az indiai guru, Choudhury egykori mestere, Bishnu Ghosh egy másik tanítványa azt állítja, hogy a Bikram jógát nem Bikram, hanem az 1970-ben meghalt Bishnu Ghosh találta ki.

A Netflix filmje Bikram egykori és jelenlegi híveit, áldozatait faggatva próbál rájönni arra, hogy miért építhetett szabályos szektát maga köré, miért úszhatta meg ennyire sokáig, tulajdonképpen egészen mostanáig a felelősségre vonást. Különösen azért izgalmas kérdés ez, mert a nyugati világban jógára általában nem a szegény, iskolázatlan, magukért kiállni képtelen emberek járnak. Ahogy azt a számos bejátszott felvételen is látjuk, Bikram tanítványai az átlagosnál jobb külsejű, egészségtudatosabb, nagyvárosi, tanult fiatal emberek, főleg nők közül kerültek ki.

Érdekes módon éppen a tudatosságuk volt az egyik, ami sokáig megvédte Bikramot. A rendszer ugyanis úgy épült ki, hogy Choudhury egy idő után már nem tartott órákat egyszerű földi halandóknak, csak tanárképzést vállalt. Vagyis azok vehettek részt tízezer dollárba kerülő, kilenc hetes tanfolyamán, akik maguk is Bikram jógaoktatók akartak lenni. Ehhez nem volt elég a pénzt lobogtatva beesni az utcáról, ajánlás kellett hozzá egy már képzett Bikram oktatótól. Tehát aki bejutott a tanfolyamra, az eleve kiválasztottnak érezhette magát, tudva, hogy ha végez, elég jó biznisz várhat rá. A Bikram jóga népszerűsége ugyanis egyre nőtt, a tanítványok oktatóként, majd stúdiótulajdonosként szépen kereshettek.

Az áldozatok egy része úgy volt vele, hogy néhány kellemetlen megjegyzés, érintés miatt nem fognak lemondani erről. Már csak azért sem, mert látták, hogy mi lesz azzal, aki szót emel Choudhury ellen: a közösség kiveti, a jógastúdiók ajtajai bezárulnak előtte. Másfelől sokan elképesztően hálásak voltak Choudhury-nak: állításuk szerint a Bikram jóga megszabadította őket testi fájdalmaiktól, segítségével megúsztak addig elkerülhetetlennek tűnő műtéteket.

Bikram: Yogi, Guru, Predator egyik legkülönösebb része az ordító ellentmondás a tanítványok szavai és az általunk látott felvételek között. Miközben ezek a szimpatikus férfiak és nők arról beszélnek, hogy Choudhury mennyire karizmatikus személyiség, milyen nagyszerű tanár, páratlan jógainstruktor, mi látunk egy nem igazán vonzó és nem is túl kellemes modorú, folyamatosan kamuzó, következetesen egy szál fekete fecskében és egy arany Rolexben oktató férfit. Ahogy az egyik tanítvány elmondja, a légkör az órákon mindig hiperszexualizált volt, hiszen a meleg miatt mindenki alig felöltözve jógázott.

És ami ennél is érthetetlenebb, hogy a jelenleg 75 éves Choudhury köszöni, jól van, továbbra is éli a világát. Miután a nemi erőszak-vádak kipattantak, elmenekült az Egyesült Államokból, de a világ többi részén a népszerűsége töretlen. Megdöbbentő látni egy 2019-es spanyolországi Bikram tanfolyam felvételeit, ahol Choudhury több tucat lelkes tanítvány gyűrűjében dolgozik. Kizárt, hogy akit kicsit is érdekel a Bikram jóga világa, az eddigre ne hallott volna arról, hogy hat nő vádolja szexuális zaklatással és nemi erőszakkal, de ennél jóval többen vannak, akik jelezték, hogy velük is hasonlóan bánt, de nem akarnak a hatóságokhoz fordulni.

A spanyol tanfolyam résztvevői ráadásul nincsenek egyedül: a film megszólalói között akad olyan, aki könnyek között meséli el, hogy mióta megtudta az igazat Choudhury-ról, nem képes többé jógaórát tartani. Van olyan, aki csupán Bikram nevét vette le a stúdiójáról, és mostantól Hot Yoga néven tartja ugyanazt. De akad olyan is, aki elmondja, hogy bár lesújtónak találja, amiket Choudhury tett, számára mégis az a legfontosabb, hogy ez a technika varázslatos, és nagyon örül, hogy Bikram továbbra is képzéseket tart. A stúdiók pedig a világ minden tájáról küldik hozzá a fiatal nőket, ahogy eddig.

