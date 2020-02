A Nemzeti Filmintézet félmilliárd forinttal támogatja a Hosszú Katinka-filmet

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A Magyar Nemzeti Filmalap utódjaként létrejött Nemzeti Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága választja ki, hogy melyek azok a magyar vagy koprodukciós filmek, amelyek gyártását támogatja. Az elmúlt egy hónapban két határozat is született.

A legfrissebb döntés szerint 559,7 millió forinttal támogatják a Hosszú Katinkáról készülő portréfilmet. Az Iron Lady, illetve most már Katinka munkanéven futó projekt producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója és kreatív producere Köbli Norbert, rendezője Pálinkás Norbert, vezető operatőre Nagy András.

A februárban kezdődő 65 napos forgatás keretében az alkotók szárazon és vízen, a felkészülés hullámhegyein és hullámvölgyein át követni fogják Hosszú Katinkát, aki most élete legnagyobb kihívására, a 2020-as tokiói nyári olimpiai játékokra készül. A stáb az úszónőt Tokióba is követi, ahol a három aranyat hozó riói olimpia után ismét versenybe száll a győzelemért

– áll az intézet hivatalos közleményében. A bemutató tervezett időpontja 2020 karácsonya.

Szintén több száz milliós támogatást kapott a Nyócker! alkotója, Gauder Áron francia koprodukcióban készülő animációs filmje, a Minden a rokonom. A Bereményi Géza és Gauder Áron forgatókönyvéből készülő film producere Temple Réka. A Cinemon Entertainment gyártásában készülő animáció a tervek szerint 2022 karácsonyára kerül a mozikba, és 450 millió forint pályázati pénzt kap.

A Minden a rokonom egy teremtéstörténet, mese és tisztelgés az indián törzsek bölcsessége előtt

– jellemezték a készülő alkotást.

Idén júniusban lesz a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója, és a támogatott projektek között szerepel egy olyan dokumentum-játékfilm is, ami – és most idézzük a közleményt – "átfogó képet ad az előzményekről, a békeszerződés létrejöttét és aláírását körülvevő tényezőkről és a következményeiről is". A béke követeinek 175 millió forintot ítélt meg az intézet, és Kálomista László Tamás, illetve a Cozma-gyilkosságról készült, előítéletektől nem mentes Szíven szúrt ország egyik rendezője, Babos Tamás jegyzi.