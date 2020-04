Karácsonyra csúszik a Top Gun 2 premierje a járvány miatt

A Paramount úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt elhalasztja a Top Gun: Maverick premierjét, írja a The Hollywood Reporter. A filmet eredetileg 2020. június 24-én mutatták volna be Amerikában, az új premierdátum december 23. A Top Gun: Maverick az 1986-os Top Gun folytatása, amelyben az eredeti szereplők közül Tom Cruise és Val Kilmer is visszatér.

Miles Teller (Whiplash) alakítja majd Goose (az első részben Anthony Edwards) fiát, Monica Barbaro (UnREAL) meg a barátnőjét. A rendező a Feledés című filmben Cruise-zal dolgozó Joe Kosinski lesz. A sztori állítólag akörül bonyolódik majd, hogy a vadászpilótákat elkezdik kiszorítani a drónok, de aztán persze kiderül, hogy egy Maverick semmivel nem pótolható.

A Top Gun folytatása már a sokadik nagy költségvetésű mozifilm, amelynek el kell halasztani a premierjét a járvány miatt. A Disney korábban már olyan szuperprodukciók premierjének elhalasztásáról döntött, mint a Fekete Özvegy, a Mulan, Az új mutánsok vagy az Antlers című horror. Más stúdiók korábban olyan filmek bemutatóinak elhalasztásáról döntöttek, mint a Halálos iramban 9, az új James Bond, a Nincs idő meghalni vagy a Hang nélkül című nagy sikerű horror második része.