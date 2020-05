Már megint elképzelhetetlenül drága lesz Scorsese, DiCaprio és DeNiro filmje

Martin Scorsese már legutóbbi filmjének, Az írnek sem talált mozis forgalmazót, annyira magas volt a költségvetése, de ez nem tántorította el a 77 éves mestert attól, hogy semmit se adjon le az igényeiből. Így következő filmjébe megint egy online videószolgáltató szállt be: a Hollywood Reporter értesülései szerint ezúttal nem a Netflix, hanem az Apple bízik benne annyira, hogy beszállt a hírek szerint 225 millió dolláros (71,5 milliárd forintos) büdzsébe.

A lap azt írja: bár a 160 milliós büdzsével tervezett Az írnek nem talált mozis forgalmazót, ezúttal - talán a 10 Oscar-jelölés miatt - a stúdiók már bőkezűbbek voltak, a Paramount azt mondta, 180 millió dollárig vállalnák a filmet, de Scorsesenek ez sem volt elég. Ezért száll be most az Apple is a költségekbe. (Összehasonlításul: az első Bosszúállók-film, ami a világ összes speciális effektjét eldurrantotta, darabját legalább negyvenszer, 220 millió dollárba került, azaz 5 millió dollárral még az is olcsóbb volt a következő Scorsese-filmnél.)

A költségeket persze részben magyarázza, hogy a Killers of the Flower Moon című film meglehetősen elit gárdával forog. A hírek szerint Leonardo DiCaprio 20 millió dollár körüli fizetésért szokott kamera elé állni, Robert DeNiro 15 millióért, Scorsese rendezői gázisja pedig szintén 20 millió körül mozog. Azaz a stáb akkor tart 55 millió dollárnál (pont ennyiből készült cakkumpakk a 11 Oscarra jelölt Joker), amikor még fel sem tárcsázták a gyártásvezetőt.

A filmről korábban hosszabban is írtunk: az ezúttal újra a mozik, és nem a Netflix számára készülő film David Grann újságíró 2017-es dokumentumregényének adaptációja, amely magyarul Megfojtott virágok címmel jelent meg. Egy gyilkosságsorozatot dolgoz fel, ami az 1920-as években történt Oklahomában. Ekkor találtak olajat az egyik indián törzs területén, és kezdetben úgy tűnt, hogy sikerül megegyezni velük. Az indiánoknak cserébe azért, mert belementek az olajkitermelésbe, akkora részesedést ígértek a haszonból, amivel Amerika leggazdagabbjai közé kerülhettek volna.

Csakhogy a megállapodás után különös gyilkosságsorozat kezdődött, az áldozatok mind a törzs tagjai közül kerültek ki. Több tucatnyi frissen meggazdagodott indiánt végeztek ki hidegvérrel, volt, akit fejbe lőttek, volt, akit megmérgeztek, volt, akinek felrobbantották a házát. A legtöbb gyilkosságért soha nem ítéltek el senkit. A vérengzést lehetővé tévő helyi rendőri korrupció országos botrányt dagasztott, és hozzájárult az FBI megalakulásához, ez lett az alapító J. Edgar Hoover első sikere. (Az ügyről ebben a cikkben írtunk részletesebben.)

Hogy az Apple beszállása mit jelent a mozis forgalmazás tekintetében, arról egyelőre nincsenek híre.