Száz évig senkit nem érdekelt, most négy film is készül egy rasszista mészárlásról

Egyszerre négy tévés vagy dokumentumfilmes projekt is készül az 1921-es tulsai rasszista mészárlásról, az egyikben LeBron James, a másikban egy másik NBA-sztár, Russell Westbrook is érdekelt. Pedig egy évvel ezelőtt rengeteg amerikai nem is hallott a gyilkosságokról, és senkinek nem kellett egy hasonló filmötlet – írja a Hollywood Reporter.

Korábban mi is megírtuk, mekkora hatása volt a Watchmen című, képregényen alapuló tévésorozatnak az amerikai történelemfeldolgozásra: az egyik epizód az 1921-es, rasszista tulsai mészárlásról szól, amellyel, úgy tűnik, korábban nemigen foglalkoztak az Egyesült Államokban. Még Oklahoma államban (itt található Tulsa) is a sorozat kellett hozzá, hogy a tömeggyilkosság bekerüljön az oktatásba.

A tulsai mészárlás 1921 májusában történt: egy tízezres fehér tömeg Tulsában rasszista indíttatásból felgyújtotta a város egyik részét, a "fekete Wall Streetnek" is nevezett, módosabb feketék lakhelyeinek és üzleteinek helyet adó Greenwood Districtet. Közel 300 feketét gyilkoltak meg ekkor.

Ashleigh Di Tonto, a Trailblazer Studios egyik vezetője most arról számolt be a Hollywood Reporternek: még áprilisban is, már a Watchmen után azzal utasították vissza az eseményekről szóló filmtervét, hogy az túlzottan rétegtéma. Most viszont, amikor George Floyd meggyilkolása és a feketék ellen irányuló rendőri erőszak miatt az egész Egyesült Államokban és az egész világon tüntetések zajlanak, ráadásul közeleg a mészárlás századik évfordulója, Di Tontót már két, a tervet korábban elutasító csatorna is megkereste.

A lap úgy tudja, jelenleg ezen kívül még további három projekt készül:

LeBron James NBA-sztár produkciós cége, a Spring Hill egy dokumentumfilm-sorozatot készít,

Dream Hampton, a Surviving R. Kelly című dokumentumfilm rendezője minisorozatot tervez Black Wall Street címmel,

Russell Westbrook, szintén NBA-sztár szintén dokumentumfilm-sorozatot készítene Terror in Tulsa: The Rise and Fall of Black Wall Street címmel, amelynek a háromszoros Emmy-díjas Stanley Nelson lenne a rendezője.

Az alkotók mindegyike azt nyilatkozta: a filmekben összekötnék a múlt eseményeivel a jelent.