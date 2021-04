Mi lett azokkal a nagy sztárokkal, akiket azzal vádoltak, mint Brad Pittet?

Az egész majdnem öt éve kezdődött. 2016. szeptember 20-án konkrétan a semmiből jött a hír, hogy Angelina Jolie beadta a válópert. Egyből ezzel lett tele minden. A hollywoodi álompár nincs többé együtt, Brangelináék kapcsolatának annyi. Kétévnyi házasság és 12 évnyi együttlét után elválnak. Az indok eleinte elég prózai volt: a bírósági papírok szerint kibékíthetetlen ellentétek miatt mentek szét. Ezt követően jött a gyermekbántalmazás vádja. Már akkor is felmerült, hogy mi lesz Brad Pitt karrierjével.

Akkor rengeteg cikk született, melyek szerint Angelina Jolie azt állítja, Brad Pittnek komoly drog- és alkoholproblémái vannak, ami agresszióval társul, és ez veszélyt jelent a gyerekekre. A vizsgálatokat eredménytelenül zárták le, de a megjelent cikkek a mai napig elérhetők, azokat visszacsinálni nem lehet. Ezekben pedig olyan dolgok is le vannak írva, hogy a színész, miután részegen randalírozott magánrepülőjükön, és összebalhézott legnagyobb gyerekükkel, a 15 éves Maddoxszal, egy üzemanyag-szállító autón próbálta elhagyni a repteret. Most már tudjuk, hogy Pitt karrierje jól bírja ezeket a vádakat. Ha megnézzük a színészi munkáit, akkor azt látjuk, hogy a válás és a gyermekbántalmazás híre utáni időkben is ugyanúgy hozta az évi egy-két főszerepet, mint az előtte lévő években.

Nehéz megjósolni, hogy mi lesz Pitt karrierjével, de volt már az övéhez hasonló eset, aminek nem lett túl sok következménye.

Mel Gibson

Ő megkapta a nélkülözést, de nem a családon belüli erőszakért. 2006-ban mondta a legendás antiszemita beszédet, amiért 4 évre teljesen megszűnt létezni a filmvilág számára. Majd 2010-ben visszatérhetett. Érdekes, hogy pont ebben az évben volt egy ügye, hogy rátámadt akkori feleségére, Oksana Grigorievára. 2011-től minden évben szerepet kapott valamiben.

Nicolas Cage

A színész talán önmaga legnagyobb ellensége, ami a karrierjét illeti. Szerepekben nincs hiány. Az már más kérdés, hogy milyen filmekben bukkan fel. 2011-ben volt egy esete, amikor erőszakosan kirángatta akkori feleségét egy tetoválószalonból, majd elkezdte ütni a közelben lévő kocsikat. Cage most egy Joe Exoticról, a Tigriskirályról készülő sorozatnak lesz a főszereplője.

Charlie Sheen

Volt, hogy fura interjút adott a tévében, hogy neki tigrisvére van, hogy ő nem is ember, #winning és hasonlók. Meg ki is rúgták a nagy sikerű sorozatából, a Két pasi meg egy kicsiből. De ez a kirúgás sem azért történt, mert 2009-ben letartóztatták családon belüli erőszak miatt, amiért meg akarta fojtani, kést nyomott a torkához és halálosan megfenyegette akkori feleségét, Brooke MueIlert. Az eset után még két évig szerepelt a sorozatban. Onnan azért dobták ki, mert veszélyesen önpusztítóan viselkedett, tiszteletlenül beszélt a készítőkkel, és így tovább.

Johnny Depp

Vele kicsit más a helyzet. 2016 nyarán derült ki, hogy Depp felesége, Amber Heard színésznő válni akar, távoltartási végzést kért és kapott a férfi ellen, mert Depp megütötte őt (pontosabban hozzávágott egy iPhone-t). A történet majdnem véget is érhetne itt, hisz ezen túl nem történt semmi: Depp ugyanúgy kapott filmes szerepeket, mint előtte. Most, öt évvel a történtek után kezdik el kiradírozni a készülő filmekből. Kitették a Legendás állatok... harmadik részéből. Ez talán összefüggésben lehet azzal, hogy a felmondást megelőző napokban mondta ki a bíróság, hogy Depp minden következmények nélkül nevezhető asszonyverőnek. És per pillanat nincs is tervben egy olyan produkció sem, amiben szerepelne – leszámítva egy előkészítés alatt álló tévés minisorozatot. Ugyanakkor a rajongók már elindítottak egy online petíciót, amivel azt akarják elérni, hogy Depp megint Jack Sparrow kapitány legyen egy Karib-tenger kalózai-filmben.

Ez csak négy példa volt, pedig még számtalan ilyen eset volt. Brad Pitt most 57 éves. Nehéz megjósolni, hogy mi lesz vele, de, ha az ellene felhozott vádak igaznak bizonyulnak, akkor a fenti példák alapján maximum pár év kényszerpihenő vár rá, ami után visszatérhet a hollywoodi álomvilágba. Aztán majd a nézők döntenek, hogy bemennek-e a filmjeire.

(Források: Jezebel, New York Daily News, Ranker)