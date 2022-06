Elgurult a South Park készítőinek gyógyszere, minden idők legbetegebb részével jelentkeztek

A South Park két atyja, Trey Parker és Matt Stone tavaly kötött egy óriási megállapodást a ViacomCBS-szel, amelynek keretén belül nemcsak hat új évad érkezik a botrányos animációs sorozatból, hanem tizennégy tévéfilmet is jegyez a duó a közeljövőben. Ezek közül az első kettő a koronavírus-járvánnyal foglalkozott, és január 1-jén mutatta be a Paramount+ a harmadik felvonást.

Fotó: South Park Studios / YouTube

A The Streaming Wars cím alapján arra számítottunk, hogy most aztán megkapja a magáét a Netflix és minden hasonszőrű tartalomszolgáltató a South Parktól. Részben igazunk is lett, de az írók egy picit komplexebbre vették a figurát,

és a nagyjából ötvenperces játékidő alatt a fél világba beleszálltak.

Az epizód a globális felmelegedés körül forog, arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy a Földön több száz millió embernek nem jut elég víz, miközben mások mértéktelenül pazarolnak. Van ugyanakkor az egésznek egy tagadhatatlan áthallása azzal kapcsolatban, hogy az online videótárak micsoda tempóban ömlesztik ránk az egyre silányabb tartalmakat.

Attól függ az egész, hogy az ember milyen szemmel nézi, a The Streaming Wars ugyanis tele van metapoénokkal, értelmezhetjük kritikaként az emberiség felé amiatt, mert nem vigyázunk a bolygónkra, de a szórakoztatóipar pellengérre állításaként is tökéletes a South Park legújabb epizódja.

Parker és Stone rég nem voltak ennyire kreatívak már, az elmúlt években elég szájbarágós lett a sorozat, még úgy is, hogy nemrég sikerült azzal sokkolniuk a készítőknek minket, hogy a South Park egyik legimádottabb-leggyűlöltebb karakterét hajléktalanná tették.

Cartman és a műcicik esete

Cartmannek ezúttal sincs túl jó dolga, a The Streaming Warsban a kisváros legbunkóbb kölyke az anyja fülét rágja folyton. A sárga-türkizkék sapkás kisfiúnak most éppen azzal van problémája, hogy egy lebujban kénytelen élni, ezért igyekszik rávenni a muttert, hogy csináltassa meg a melleit, hátha egy gazdag csávónak megtetszik, és befogadja őket a házába.

A poén elég messzire megy el, egészen odáig, hogy Cartman végül saját magának csináltatja meg a ciciket, nem viccelünk.

Alább látható, nem kevesen akadtak ki a Twitteren a húzás miatt.

Cartman With Big Boobs pic.twitter.com/h3fOTKmX5C — cartman’s huge boobs (@cartmanwithboob) June 1, 2022

Ebből is látszik, hogy a South Park-készítők nem lacafacáznak, főleg ha Cartmanről van szó. Elképzelésünk sincs, hogy a következő évadokban és filmekben mi történhet még a gyerekkel – de azt sejtjük, hogy Parkeréknek van még egy s más a tarsolyukban.

Rég nem volt ennyire szórakoztató a South Park

A South Parkot mindig is azért szerettük, mert kiforgatta a valóságunkat, nagyon gyorsan reflektált a történésekre. Ezt megtették 1998-ban, amikor a produkció elindult, és jól megy a showrunnereknek 2022-ben is. Ritkaság, hogy egy ennyire hosszú ideig futó széria frissen tudja tartani magát – aztán tessék!

Az biztos, hogy a South Park rég nem volt ennyire vicces már, szívességet tesz magának, aki legalább ezekbe a tévéfilmekbe belenéz. Nem kell rájuk nagy ráfordítás, és mi ezen a szűk egy órán is szétröhögtük az agyunkat. Igaz, a lezárás elég „meh” lett, de vélhetően a következő különleges epizód ezt a sztorivonalat fűzi majd tovább. Legalábbis nagyon reméljük.