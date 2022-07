Ennyire dühítő sorozatot még életünkben nem láttunk a Netflixen

Mindig, amikor azt halljuk, hogy egy repülőbalesetes, túlélős sorozat jön valamelyik csatornára vagy streamingszolgáltatóra, picit szaporábban kezd verni a szívünk. Természetesen ez azért van, mert önkéntelenül is minden idők egyik legfelkapottabb sorozatára, a Lostra kezdünk asszociálni, mely feltette az amerikai szériákat idehaza is a térképre anno. A magyarok pedig rájöttek, hogy sorozatfüggőnek lenni egyáltalán nem ciki, és a török, meg brazil szappanoperákon túl bőven van élet.

Az eredetileg az ABC-n bemutatott, nálunk az RTL Klubon és az AXN-en is adott hat évados Lost megalapozott a misztikus dráma műfajának a tévében. Utána J. J. Abramsék alkotására építve, menetrendszerűen érkeztek a high-concept produkciók, de tucatnyi újdonságnak nem sikerült átvenni a stafétabotot a nagy elődtől. Az HBO-s A hátrahagyottak azért közel járt hozzá, meg a nemrég futott, második évadára készülő és általunk is szétdicsért Yellowjackets.

Előzetesen nagyon úgy tűnt, hogy a Netflix által július 28-án közzétett, Végy egy mély lélegzetet (Keep Breathing) simán felérhet a Losthoz. Már a főszereplője miatt is reménykedtünk, hiszen a repülőbalesetet túlélő és a kanadai vadonban magára maradó ügyvédnő Livet az In the Heights – New York peremén című zenés filmben és a Sikolyban is remeklő Melissa Barrera alakítja. A 32 éves mexikói színésznő az elmúlt évek egyik nagy felfedezettje, aki a telenovellák világából lépett a következő szintre.

A Végy egy mély lélegzetet hősnőjén nem múlik semmi, Melissa Barrerába szorult annyi tehetség, hogy elvigye a hátán a sztorit. Csakhogy alig tud a főszereplő kibontakozni, a forgatókönyvet olyan gyatrán rakták össze a készítők, hogy Liv karaktere három rész alatt sem nő a szívünkhöz. Ha megnézzük a showrunnerek előző munkáit, láthatjuk, hogy a misztikus műfajban olyan sok tapasztalatuk nincs. Ez egyből szembetűnő a Netflix új limitált szériáján, amely túl vázlatosnak és elnagyoltnak bizonyul ahhoz, hogy úgy igazán a képernyő elé szegezzen bennünket.

Igaz, a fényképezés szép. A túlélős, „segítség, magamra maradtam a vadonban” aspektusa a szériának azonban folyton háttérbe szorul. Liv igyekszik megbirkózni az előtte álló akadályokkal, tüzet gyújt, ételt gyűjt, ám láthatóan az írókat sokkal jobban foglalkoztatja a nő múltja.

Állandó flashbackek törik meg a ritmust, na és egy hallucinálós, természetfeletti szál, amik a Lostnak jól álltak, ám ebbe a sorozatba átmentve többet ártanak, mint használnak.

A fényképezés rendben van, bár el kell mondanunk, hogy a jelenetet, amiben Liv repülője lezuhan, hihetetlenül összecsapták. Egyszerűen fájt nézni, és jól fel is idegesítettük magunkat azon, hogy más, hasonszőrű drámákban, mint mondjuk a Yellowjacketsben, mennyivel nagyobbat ütött a fordulat. Mert alaposan felvezették azt, előre bemutatva a karaktereket, és hogy honnan jöttek. Épp ezért volt annyira döbbenetes, hogy hova jutottak, milyen állapotba kerültek a baleset után.

Mondhatnánk, hogy a Végy egy mély lélegzetet legalább rövid. Az epizódok közelebb vannak a 30 perchez, mint a megszokott 40-50-hez. Még így sem könnyű darálni a Netflix új túlélős sorozatát, mert nem rántja be az embert. Nem teljesedik ki a dráma, bedobnak egy-egy ötletet, mint a váratlanul felbukkanó barna medve, és nem fejtik ki azokat.

Ennél nagyobb bűnt el sem lehet képzelni egy sorozatban, ha már mutogatják azt a bizonyos pisztolyt, süljön is el gyorsan.

Ez így egy csúnyán kihagyott ziccer, már megint. Nem is az alacsony büdzsé vágja agyon a szériát, hanem az igénytelenség, amivel összerakták. Úgy voltak vele valószínűleg, hogy egy újabb közepes Lost-klón bőven elfér a Netflixen. Igazuk van, de nekünk beletört a bicskánk a felénél, és nem is volt kedvünk a végére járni, hogy mi lesz a szerencsétlenül járt ügyvédnő sorsa. Még úgy sem, hogy Melissa Barrerát tényleg sokra tartjuk. A fentiek azért sokat elmondanak a Végy egy mély lélegzetet minőségéről. Kérjük a következőt!

5/10

A Végy egy mély lélegzetet szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Netflixen.