Végre ez az új sorozat kirángatta a Star Warst a pöcegödörből

A Star Wars-rajongók többsége egyetért azzal, hogy annál rosszabb dolog nem is történhetett volna George Lucas világával, mint amit a Disney művelt eddig. Bár A Mandalóri egy korrekt sorozat lett, és a Zsivány Egyestől sem akartuk kiszúrni a saját szemünket, az összes többi, messzi-messzi galaxisban játszódó produkció képtelen volt megütni egy bizonyos szintet. Az új mozitrilógia Rey (Daisy Ridley) főszereplésével elvette egy csomó ember kedvét a franchise-tól, a Han Solo-előzményfilm pedig odáig rontotta a helyzetet, hogy a Disney a közeljövőben nem is nagyon tervez egész estés filmeket. A tévé, a Disney+ nekik a prioritás.

A Boba Fett könyve túltolt fanservice-e, az Obi-Wan Kenobi felváltott menőzése és céltalansága után kevesen bíztak az Andorban, melyről annyit tudtunk, hogy a Zsivány Egyesben Diego Luna által játszott karakterre épít, akire úgy őszintén 6 év elteltével már a kutya nem emlékezett. Tessék csak egyetlen idézetet mondani abból a filmből, ami Cassian Andor száját hagyta el. Na, ugye.

A szeptember 21-én látott tripla részes premier után azt írtuk, hogy az Andor egy klasszikus, éjsötét hangulatú kémfilmnek tűnik. Az is maradt, a lassú építkezésével együtt, de pont ezért megy élményszámba, mert ennek a húzásnak köszönhetően van idő a karakterizációra. A Star Wars-sorozat október 12-én nemcsak a feléhez ért a hatodik epizódjával, hanem egy csúcsponthoz is. Az eddigi szálak összeértek, és egy rettenetesen feszült, akciódús heistban (rablásban) csúcsosodtak ki.

Az elmúlt hetekben azon ment ugyebár a sakkozás, hogy a kietlen – de végre nem sivatagos – Aldhani bolygón a lázadók apró csapata hogyan törjön be a Birodalom jól őrzött létesítményébe, és rabolja azt ki. Egy közelgő, látványosnak ígérkező természeti jelenség és a helyiek emiatt tartott ünnepélye jó fedősztorit ígért. De előtte az eddigi Star Wars-filmektől és -sorozatoktól eltérően jó kis kifejtést kaptunk arról, hogy mekkora tervezésbe kerül egy ilyen heist, például láttuk, ahogy a főszereplők azt gyakorolták, hogyan kell katonásan, a birodalmiakhoz hasonlóan menetelni.

Persze a csapatépítés sem maradt ki, megismerkedtünk a kőkemény Vellel (Faye Marsay), az optimista és álmodozó Nemikkel (Alex Lawther), az elég seggfej Skeennel (Ebon Moss-Bachrach), és volt köztük olyan is, akiről kiderült, hogy régen rohamosztagos volt – a feszült viszony a rablóbandában tehát borítékolható volt, és a csipkelődés is. Bár az Andor egy végtelenül drámai széria, mégis belefér itt-ott néhány poén, még a birodalmiak részéről is, aminek nagyon tudunk örülni.

Az Andor hatodik részében a nagy heist, amikor nagy összegtől szabadították meg a Birodalmat, egy Mission Impossible-re emlékeztető beszivárgással lett felvezetve, aztán jött a visszafogott, egy átlagos sci-fihez képest realista lövöldözés,

és zárult az egész egy mozis látványt idéző űrhajós, menekülős jelenettel. Tényleg, még a Disney legnagyobb utálói is tátott szájjal nézhették a meteoresővel színesített akcióorgiát. Nem kérdés, hogy az elmúlt években ez volt a legerősebb 50 perc, ami a Star Wars univerzumában játszódott.

Még úgy is, hogy ennyire erős, az évad első fele alapján látszik, hogy az Andor nem lesz mindenkinek a kenyere. Lassú, mint a csiga, kell hozzá türelem, de amikor beindul, akkor mindenért kárpótol. Ráadásul a dialógusok iszonyúan jól megírtak, olyan dolgok hangzanak el benne, mint hogy „mindenkinek megvan a saját lázadása”... konkrétan George Lucas világának mottója lehetne. Tisztán látszik, hogy a készítők értik, szeretik a Star Wars-univerzumot, és azon vannak, hogy jobbá tegyék. Az Andor minőségi újdonság, szóval jó úton haladnak, és nem is tartunk attól, hogy az évad második felében elszúrják ezt az egészet. Hat rész ugyanis még hátravan belőle, meg egy második etap is, de az még odébb van persze.

Bármelyik másik sorozatban egy ilyen rész az évadzáró lett volna, úgy őszintén. Olyan szépen lezárták a szálakat. Akinek kellett, az meghalt. Amit becéloztak a főszereplők, azt megcsinálták. Diego Luna pedig még mindig brillírozik a néha kegyetlen, jobb világra vágyó Cassian Andorként, akit végképp megszerettünk, és bár sokan hasonlítják őt Han Solóhoz, szerintünk önmagában is simán megállja a helyét. Ez a széria egy kvázi új és nagyon emlékezetes, markáns Star Wars-hőst termelt ki magából, ami nem kis dolog.

8/10

Az Andor szinkronnal és magyar felirattal elérhető a Disney+-on.