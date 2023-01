Ezeket a legjobb sorozatok a szomorkás januári napokra

Bár a hőmérsékletre – amennyiben nem kedveljük a téli fagyokat – nem lehet panaszunk, hiszen egészen enyhe eddig a tél, azért az év eleji szomorkás hangulat, a karácsony elmúltával beköszöntő eseménytelenség miatt sokan nehezen viselik a januárt. Szegény január a hónapok hétfője, a családdal ünnepelt karácsony és a barátokkal átbulizott szilveszter után ilyenkor szembesülünk vele, hogy kezdődik minden előröl.

Fotó: imdb Részlet A csodálatos Mrs. Maisel sorozatból

A bekuckózós napokra tehát hoztunk egy ajánlót tele vidám, mókás sorozatokkal, amelyekkel könnyebben átvészelhető ez az időszak, az idő pedig repül velük.

A felsorolást olyan sorozattal kezdjük, amely itthon messze nem kapott elég figyelmet, ennek oka pedig az, hogy nem a tömegek által támogatott Netflix, HBO Max, vagy Disney+ platformján érhető el, hanem az Amazon Prime Video felületén. Ez nem más, mint a The Marvelous Mrs. Maisel (A csodálatos Mrs. Maisel). A sorozat kreátora Amy Sherman-Palladino, akinek védjegye, hogy alkotásai szellemesek, humorosak, ám valahogy emberiek maradnak. Munkái közül ilyen volt a Gilmore Girls vagy a Bunheads című sorozat is, bár mindkettő inkább a női közönség tetszését nyerte el.

Ám az 1950-es évek New Yorkjában játszódó konzervatív zsidó család történetében nemtől függetlenül mindenki megtalálhatja a számára szerethető karaktereket.

Az egész sorozat olyan, mint egy képeslap a múltból,

tehát leginkább a korszak szép momentumait sűríti magába. A történet remek: egy húszas éveiben járó kétgyermekes családanya rátalál hivatására, miután a férje lelép, és egy férfiak uralta szakmában (stand up) nőként próbál érvényesülni. A karakterek zseniálisak, a színészek pedig egytől egyig tökéletesen hozzák ezeket a figurákat, még az utolsó utáni mellékszereplők játéka is eszméletlenül szórakoztató. A látvány, a sztori, a nyelvezet és a poénok pedig biztos kézzel emelik ki a nézőket az unalom tengeréből.

Már az előző ajánlásért érdemes ránézni az Amazon Prime-ra, de ha már ott vagyunk, a Modern Love (Modern szerelem) című antológia-sorozatot se hagyjuk ki! A két évados sorozat minden része különálló történeteket dolgoz fel, amelyek a szerelem más-más arcát mutatják be. Egészen sokrétűen boncolgatja a témát, de a végeredmény szinte minden esetben bájos, szívet melengető sztori lesz. A részek egymástól függetlenül is értelmezhetők, így ha egy epizód öt perc után sem érinti meg a lelkünket, lelkiismeret-furdalás nélkül kattinthatunk a következőre.

Mivel különböző korosztályok történeteit és a szerelem szinte összes fázisát bemutatják, biztosan találunk olyan részt, amellyel könnyen azonosulhatunk. A szereplőgárda pedig meglepően zseniális, egy-egy epizódba olyan színészek vállalták a főszerepeket, mint Kit Harington, Dev Patel, Andy Garcia, Tina Fey, Olivia Cooke, Cristin Milioti, John Slattery vagy Anne Hathaway, aki egy bipoláris depressziótól szenvedő karakretnek mutatja be a mániás és a depressziós szakaszában is a randizáshoz, társasági eseményekhez és önmagához fűződő viszonyát.

Ha már az előbb szóba került a szerelem és Cristin Milioti, a Szerelemre tervezve című sorozatot is bevesszük a felsorolásba. A Made for Love fekete-komédia, tehát csak azoknak ajánljuk, akik a humor nem klasszikus, hanem annál kiakasztóbb útján élveznek bandukolni. A sorozat messze nem tökéletes, cserébe olyan érzéseket vált ki, mint egy-egy Black Mirror-epizód, azaz a látottak annyira a közeljövőt vetítik előre, hogy szinte elhisszük, a sorozatban bemutatott technológia akár meg is valósulhat.

Így a sztori morális és filozofikus kérdéseket is felvet. Mennyire szeretnénk például eggyé válni a másikkal a szerelemben? Sokaknak már természetessé vált 2023-ra, hogy a párjukat mobilos applikációkkal szó szerint nyomon követik, szinte mindent tudunk a másikról, mikor, hol és kikkel van. Na de mi történik, ha ebből az egyenletből eltűnik a szinte?

Ha már behoztuk a fekete humor vonalát, a Nagy Katalin – a kezdetek című sorozatot is muszáj felvenni a listára. Könnyed, szórakoztató, a két főszereplő minden mocsoksága ellenére is nagyon szerethető, és néha egészen abszurd a sztori. Nagy Katalin orosz cárnő uralkodásának kezdeti időszakát mutatja be a történet, onnantól kezdve, hogy puccsot hajtott végre férje ellen a hatalomért. A Nagy Katalin – a kezdetek nem történelmi sorozat, egyáltalán nem követi hűen a valóságot, inkább egy

nagyon beteg szerelmi történetet mutat be.

A két főszereplő Elle Fanning és Nicholas Hoult, akik között több a kémia, mint a gimnazista tananyagban. A sorozat legizgalmasabb eleme, hogy kettejük karaktere között épp miként alakul az amúgy folyton változó viszony. Mindemellett kicsit arra világít rá, hogy semmi sem fekete-fehér. A romlott embereknek megmutatja a fényét, az elsőre pozitívnak ható karakterekből pedig előhozza a gonoszságot. A Nagy Katalin – a kezdetek igazi egzotikum a sorozatok világában, nem nagyon találunk ehhez hasonlót, pont ezért érdemes adni neki egy esélyt, mert sosem tudjuk, mi történik a következő pillanatban, az emberi és a szürreális jelenetek váltakozása pedig teljesen leköti a figyelmet.

A New Girl (Új csaj) olyan sitcom, amely bár nem kapott akkora figyelmet, mint az Így jártam anyátokkal, vagy a műfaj koronázatlan királya (vagy királynője), a Jóbarátok, ám azt az űrt hivatott betölteni, amelyet felmenői hagytak. Ugyanúgy introvertált középkorúakról szól, akik egy kupacban élnek és látványra csak szabadidejük van, amelyet mindig egymással töltenek. Viszont szerethető karakterek, akiknek lehet drukkolni, rengeteg poént és vicces jelenetet generálnak.

Tipikusan az a sorozat, amellyel repül az idő, több részt is meg lehet belőle nézni, de arra is alkalmas, hogy a háttérben fusson, ha valaki olyan elvetemült dolgokra adja a fejét, mint a vasalás, vagy ruhák hajtogatása. Öt évad forgott le belőle, ami bőven elég ahhoz, hogy a januárt átvészelhessük némi nevetéssel.