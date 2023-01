Itt a lista: ezeket az Oscar-esélyes filmeket streamen is megnézhetjük

A napokban nyilvánossá vált a 95. Oscar-gála összes jelöltje. Több film még jelenleg is megtekinthető a mozikban, viszont elég sok olyan alkotás is jelölést kapott a 23 különböző kategóriában, ami már a mozikból kifutott, így viszont otthonról is streamelhető. A Mafab listába szedte azokat a filmeket, amelyek Oscar-esélyesek, és akár streaming-szolgáltatásokon keresztül azonnal megnézhetők.

Az összeállításban 13 olyan film van, amelyeket frissen jelöltek Oscar-díjra a 9 jelölést kapott Nyugaton a helyzet változatlantól a nyolcszoros jelölt Elvisig.

A kiút

Hol nézhető: Apple TV+

Jelölés: Legjobb férfi főszereplő jelölés (Brian Tyree Henry)

A film egy katona történetét követi nyomon, aki Afganisztánban agysérülést szenved, és hazatérve megpróbálja összerakni az életét. A film női főszerepét az Oscar-díjas Jennifer Lawrence alakítja.

Bardo, egy maroknyi igazság hamis krónikája

Hol nézhető: Netflix

Jelölés: Legjobb operatőr

A cselekmény egy neves mexikói újságíróról és dokumentumfilmesről szól, aki hazatérve egzisztenciális válságon megy keresztül, miközben identitásával, családi kapcsolataival és emlékeivel küzd.

Batman

Hol nézhető: HBO Max

Jelölések: Legjobb smink és hairstyling, Legjobb vizuális effektek, Legjobb hang

Batman két éve járőrözik Gotham City utcáin, és üldözi a város bűnözőit. Aligha bízhat meg bárkiben, hiszen korrupt hivatalnokok és korrupt hatalomgyakorlók veszik körül. Egy gyilkos Gotham elitjét veszi célba, és a mesterkedései által hátrahagyott rejtélyes nyomok a város alvilágába vezetik a világ legnagyobb detektívjét.

A tengeri fenevad

Hol nézhető: Netflix

Jelölés: Legjobb animációs film

Egy ügyetlen kislány felszökik egy szörnyvadász hajóra, hogy fantasztikus kalandokat éljen át a szörnyvadászokkal. Ám a hajó elsüllyed, és a tengert uraló óriásszörnyről kiderül, hogy ártalmatlan.

A kisfiú, a vakond, a róka és a ló

Hol nézhető: Apple TV+

Jelölés: Legjobb animációs rövidfilm

Egy lenyűgöző animációs film egy fiú, egy vakond, egy róka és egy ló barátságáról szól. A főbb szereplőknek olyan sztárok kölcsönözték a hangjukat, mint Idris Elba, Tom Hollander és Gabriel Byrne.

Navalnij

Hol nézhető: HBO Max

Jelölés: Legjobb dokumentumfilm

Egy film Alexei Navalnijról, aki túlélt egy halálos idegméreggel elkövetett merényletet, és aki a hosszú felépülése során megdöbbentő felfedezéseket tett az ellene elkövetett merényletről. Bár tisztában volt vele, hogy börtönbüntetés vár rá, mégis úgy döntött, hogy hazatér Oroszországba.

A szerelem tüze

Hol nézhető: Disney+

Jelölés: Legjobb dokumentumfilm

A dokumentumfilm két szerelmes tudósról szól, akik az egész életükben vulkánokat tanulmányoztak. Ennek köszönhették, hogy megismerhették egymást, de tragikus módon kutatás közben hunytak el.

Tőrbe ejtve - Az üveghagyma

Hol nézhető: Netflix

Jelölés: Legjobb adaptált forgatókönyv

Rian Johnson elkészítette a Tőrbe ejtve második részét, melyben a Daniel Craig által alakított Benoit Blanc felügyelő Görögországban, egy apró szigeten próbál megoldani egy rendkívül csavaros gyilkossági ügyet. Az A-listát főszereplőkkel készült filmben feltűnik Edward Norton, Joseph Gordon-Levitt, Ethan Hawke, Kate Hudson, Hugh Grant és Angela Lansbury.

Szöszi

Hol nézhető: Netflix

Jelölés: Legjobb női főszereplő (Ana de Armas)

Andrew Dominik egy merészen fantáziadús filmet forgatott Marilyn Monroe-ról Joyce Carol Oates azonos című regénye nyomán, melyben Ana de Armas alakítja a címszereplő ikonikus színésznőt, az oldalán feltűnik Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel és Julianne Nicholson.

Pinokkió

Hol nézhető: Netflix

Jelölés: Legjobb animációs film

Guillermo del Toro (Oscar-díj) zenés, de meglehetősen komor hangulatú stop-motion filmként álmodta újra Pinokkió klasszikus olasz meséjét káprázatos vizuális megoldásokkal.

Nyugaton a helyzet változatlan

Hol nézhető: Netflix

Jelölések: 9 jelölés, köztük a legjobb film, a legjobb kosztüm, a legjobb operatőr és a legjobb nemzetközi játékfilm

A háborús film egy fiatal német katona hihetetlen történetét meséli el az I. világháború nyugati frontján. A férfi és társai a saját bőrükön tapasztalják meg, miként változik a háború kezdeti eufóriája kétségbeeséssé és félelemmé a lövészárkok kegyetlen valóságában. Az Edward Berger rendezésében készült film Erich Maria Remarque azonos című bestsellerének adaptációja.

Pirula Panda

Hol nézhető: Disney+, Telekom TVGO

Jelölések: legjobb animációs film

A Disney és a Pixar Oscar-esélyes filmjének főhőse a különc és meglehetősen öntudatos tinédzser lány, Mei Lee, akinek túlontúl féltő édesanyja sokszor igen kényelmetlen helyzetbe sodorja a lányt, mintha a testében bekövetkező változások nem volnának éppen elegek... Ugyanis, amikor Mei Lee felzaklatja magát hatalmas vörös pandává puffad!

Elvis

Hol nézhető: HBO Max, Telekom TVGO

Jelölések: Legjobb férfi főszereplő (Austin Butler), Legjobb kosztüm, Legjobb smink és frizura, Legjobb vágás, Legjobb operatőr, Legjobb film

Egy film a legendás Elvis Presley életéről, ahogyan soha korábban nem láttuk... A történet a zenész rejtélyes menedzsere, az „ezredes”, Tom Parker szemén keresztül bontakozik ki. A két férfi közti változó kapcsolat (néha barátság, néha gyűlölet) több, mint két évtizedet ölelt fel. Megismerkedésük idején Elvis még a pályája elején állt, Parker pedig sajátos, erkölcsileg vitatható módszereivel a világ csúcsára emelte az előadót.