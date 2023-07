Sorozat készült Gwyneth Paltrow legnagyobb bírósági botrányáról

A Warner Bros. Discovery médiavállalat bejelentette a Gwyneth Paltrow Oscar-díjas színésznő és Terry Sanderson ügyét bemutató dokumentumsorozat érkezését (Gwyneth Vs Terry: The Ski Crash Trial) – írja a Deadline.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Terry Sanderson nyugdíjas látszerész még 2019-ben perelte a színésznőt 3,1 millió dollárra, azt állítva, hogy súlyosan megsebesítette őt, miután beleütközött a utahi Park City síparadicsomban 2016. február 26-án.

Terry Sanderson azt állítja, hogy az ütközés következtében traumás agysérülést szenvedett, a bordái eltörtek, ráadásul azóta az életet sem tudja élvezni – Paltrow ügyvédjei azonban annak bizonyításán dolgoznak, hogy a pert indító sértett szimplán hazudik. Nem hagyta magát az Oscar-díjas színésznő sem, aki szintén pert indított az őt vádló férfi ellen, azt állítva, hogy Sanderson volt az, aki nekiütközött, komoly ütést mérve rá. Gwyneth Paltrow tagadta, hogy kockázatos viselkedést tanúsított volna a sípályán. Hozzátette: a szokásos módon síelt.

Emellett érkezik egy másik dokumentumsorozat is a Discovery műsorára, amely a Peltz–Beckham házaspár és a hetekkel a ceremónia előtt kirúgott esküvőszervezők nézőpontjait mutatja be (Peltz-Beckham Vs The Wedding Planners).

A 3 millió font értékű, tavaly tavaszi álomesküvő állítólag olyan kaotikusra sikeredett, hogy még a menyasszony apja is egyszerűen „shit show-nak” nevezte. Idén februárban a floridai bíróságra nyújtottak be keresetet az esküvőszervezők ellen, ebből a 188 oldalas dokumentumból derül ki, hogy a celebesküvő majdnem teljes káoszba fulladt.

Nicola apja, a milliárdos üzletember, Nelson Peltz indított pert az esküvőszervezők ellen, és a letétbe helyezett 132 ezer angol fontját követelte vissza. Arról, hogy mi volt a problémája, itt írtunk.