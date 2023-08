Betegre röhögtük magunkat David Hasselhoff új sorozatán

David Hasselhoffot nem kell senkinek bemutatni. Jól tudják ezt a Ze Network – Titkos hálózat készítői is, akik egy egészen „meta” szerepre rángatták vissza a 80-as, 90-es évek legnagyobb sorozatsztárját ismét a tévéképernyőre. Az RTL+-on július 19-én bemutatott nyolcrészes produkcióban Hasselhoff saját magát alakítja, vagyis önmaga kitalált verzióját, aki a történet szerint rémesen unja már, hogy csak gagyi reklámokkal és apró, egy-két jelenetes filmszerepekkel találják meg őt Hollywoodban. A Ze Network főhősének nemcsak az ügynökeiből van ám elege, hanem abból is, hogy még most is a Knight Riderrel és a Baywatchcsal hozzák őt összefüggésbe. Kapóra jön tehát a lehetőség Hoffnak, amikor elhívják Németországba egy színdarabba szerepelni, amely siker esetén akár Londonig és egy felvirágzó karrierig repítheti az egykori sztárt.

A Ze Network nem egy szemérmes sorozat, már abból a szempontból, hogy a készítők bátran poénkodnak a David Hasselhoff-jelenséggel.

Egy olyan ürgét mutatnak be nekünk, aki utálja a múltját, mégis a csengőhangja a Knight Rider főcímzenéje, és amikor úgy hozza a sors, gondolkozás nélkül pattan bele KITT-be. Az RTL+ újdonságának elborultságát jól mutatja, hogy több részre visszarángatják a képernyőre a fénykorában lévő, mindenki által jól ismert kocsit, ami hiába történik vicces célból, őszintén szólva összefacsarodik egy kicsit az ember szíve tőle. Milyen jó is lett volna egy rendes Knight Rider-folytatás az idősebb, tapasztaltabb Michael Knighttal a főszerepben!

Persze ezek csak kikacsintások, a történet legfőképp a fiktív David Hasselhoff németországi kalandjaira összpontosít, aki hiába nem tud kilépni az utcára se anélkül, hogy szétszednék a rajongók, egy isten háta mögötti kisvárosban, Görlitzben találja magát, és egy nagyon béna társulat tagjaként kénytelen melózni. Az, hogy a Titkos hálózat alcím mire is utal pontosan, rögtön a pilotepizódban kiderül, hiszen Hasselhoff ellen orv merényletet kísérelnek meg, és a színész egy zord, szövevényes összeesküvés középpontjában találja magát: teli titkos ügynökökkel, veszéllyel és halállal.

Igen, ez egy kémes sorozat valójában, ráadásul nem is a rossz fajtából. Amikor arról van szó, durván megy a verekedés, az autós üldözés, embereket robbantgatnak, olyan szintig, hogy már-már groteszkbe hajlik a végeredmény. A humoros tálalás miatt a sorozat nézése közben meg-megfeledkezik az ember, hogy a készítők nem szívbajosak, a Ze Networkben literszámra fröcsög a vér, és igazi, felnőtteknek szánt szórakozásról van szó.

Az egész mit sem érne David Hasselhoff nélkül, aki valósággal lubickol a teljes évad alatt. A személyében egy megbízhatatlan narrátort kapunk, ami mindig izgalmas ötlet egyébként. Különösen, hogy a Ze Network főhőse időnként elveszti a kontrollt és a kapcsolatát a valósággal, képszakadásai vannak, valamint alkoholfüggőségével is erősen küszködik. Mindennek köszönhetően sokáig, nagyjából az évad feléig nem tudhatjuk, hogy Hasselhoffot csak a képzelete tréfálja-e meg, vagy pedig tényleg egy kémhálózatba akarja valaki beépíteni. A húzás nagyszerűen működik, kábé 120 percen keresztül a főszereplővel együtt csak találgatni tudunk.

Nem David Hasselhoff az egyetlen hollywoodi nagy öreg mostanában, aki a tévébe költözik, és valami emlékezeteset csinál. Sylvester Stallone vén maffiózónak állt a Tulsa Kingben, Arnold Schwarzenegger is a régi komikus oldalát villogtatja a netflixes FUBAR-ban, és amennyire jól áll nekik az időskori kockázatvállalás, ugyanannyira élvezetes Hasselhoffot megint ragyogni látni.

Manapság sajnos ritkán fordul elő, hogy egy kémes komédián hangosan felröhögünk, a Ze Network azonban néhány percenként képes összerántani a rekeszizmainkat egy-egy jól irányzott kifigurázással.

David Hasselhoff karaktere, David Hasselhoff annyira piti módon viselkedik legtöbbször, hogy nem lehet megállni minimum vigyorgás nélkül, ráadásul a pofátlan kikacsintgatások, parodisztikus megmozdulások a Knight Riderre, a Baywatchra, Hoff énekesi karrierjére vonatkozóan annyira ülnek, hogy az valami hihetetlen.

Kapunk még emellett egy rendkívül korrekt kémes sztorit, egy felkapaszkodni próbáló, de szenvedő színházi társulatot is, ergo a komplexitását tekintve nagyon nem lehetünk panasszal a Ze Networkre. Egyedül amiatt főtt csak a fejünk, hogy a flashbackjelenetekben, amikor a fiatal Hasselhoffot mutogatják, az nagyon gagyin és ijesztően néz ki. Az új Indiana Jones esetében korrektül megcsinálta ezt a Disney, de a Ze Network technikailag nagyon nem tart még ott, és a digitálisan megfiatalított David Hasselhoff szemei helyenként rémisztően élettelenek. De legalább a visszatekintésekből nincs sok, olyankor nem érdemes nagyon a képernyőre nézni, mi szóltunk.

A Ze Network egy nagyon kellemes meglepetés, már megint egy olyan tévésorozat, amiről a többség nem beszél, még csak kritikákat se lehet róla találni. Pedig megérdemli a figyelmet, mindenképp magasabbra teszi a lécet a FUBAR-nál, ami mostanában hasonló kategóriában szenzációnak számított.

David Hasselhoffnak nemcsak a szériában, hanem a valóságban is tessék nagyobb szerepeket adni, a tévélegenda hiába töltötte be a 70-et, még mindig sugárzik belőle a tehetség, és szívesen látnánk több főszerepben is. Bírja ő még az igát.

8,5/10

A Ze Network – Titkos hálózat első évada szinkronnal látható az RTL+-on.