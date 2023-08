Jövő tavaszra halasztják a Dűne második részének bemutatását

Jövő tavaszra halasztotta csütörtökön a Warner Bros. stúdió a Dűne: Második rész bemutatását a Hollywoodban most is folyamatban lévő forgatókönyvíró- és színészsztrájk miatt.

A Timothée Chalamet által alakított Paul Atreides története, amelyből Denis Villeneuve rendezett nagyszabású filmeposzt, 2024. március 15-én folytatódik a mozikban.

A Warner Bros. más filmjeinek debütálását is megváltoztatta, a Godzilla x Kong: The New Empire, amelyet eredetileg március 14-től játszottak volna, április 12-én kerül a mozikba.

A produkciók bemutatóit a hollywoodi forgatókönyvíró-céh (WGA) és a színészcéh (SAG-AFTRA) sztrájkja miatt halasztották későbbre. A sztrájk alatt ugyanis a színészek nem vehetnek részt a filmek reklámozásában, ami például a sztárszereposztással forgatott Dűne folytatásánál is komoly érvágás lenne.

A Dűne: Második rész szereplői között van Chalamet mellett Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista, Christopher Walken és Lea Seydoux is.

Szóba került az Alice Walker regényéből forgatott The Color Purple filmmusical december 25-re és a Jason Momoa főszereplésével készült Aquaman and the Lost Kingdom december 20-ra tervezett debütálásának késleltetése is, de a Warner egyelőre nem változtatott a két produkció bemutatásának dátumán.

A sztrájkok miatt a Sony filmstúdió is elhalasztotta már számos produkciójának forgalmazását: a Kraven, a vadász és a Ghostbusters: Afterlife folytatását 2024-re tolták, a Spider-Man: Beyond the Spider-Verse pedig kikerült az idei naptárból.

Zendayának nemcsak a Dűne: Második rész című filmje késlekedik, hanem az MGM gyártásában készült teniszdrámája, a Challengers is, amelyet csak jövőre vetítenek majd a mozik.