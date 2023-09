Mészárlás lesz az HBO Maxon, pár nap múlva 50-nél is több filmet és sorozatot törölnek

A hazánkban elérhető legnagyobb streamingszolgáltatók, mint a Netflix, az HBO Max, a Disney+, a SkyShowtime, az Amazon Prime és az Apple TV+ által kínált temérdek tartalom néha abba a tévhitbe ringatja az embert, hogy nem kell sietni, bármikor megnézhetünk bármit. Nos, ez közel sincsen így, még a reggel 6-kor csörgő ébresztőóra hangjánál is kellemetlenebb, amikor arra eszmélünk, hogy igen, újabb nagy lekerülési dömping várható.

Szeptemberben az HBO Max kezd elég komoly tisztogatásba és összesen félszáz filmet és sorozatot kapnak le a kínálatukból, többek között olyan fontos nyitócímeket is, amelyek a platform magyarországi indulásánál húzótartalmakként debütáltak, és valószínűleg sokan regisztráltak azért, hogy megnézhessék ezeket a tévében.

Az egyik ilyen film, ami lekerül, az a Dűne lesz, a részben hazánkban forgatott és Denis Villeneuve által rendezett 2021-es űreposz a Frank Herbert regények első igazán jól sikerült, populáris adaptációja. Ebben a fontos fűszert termelő, sivatagos és nagyon veszélyes Arrakis bolygó feletti uralomért megy a fegyveres és politikai küzdelem, miközben Paul Atreides (Timothée Chalamet) olyan nagy terhet kénytelen a vállára venni, amit nem biztos, hogy elbír. A Dűne, melynek folytatásának mozis premierjét nemrég tolták el jó pár hónappal a hollywoodi írók és színészek sztrájkja miatt, szeptember 7-ig lesz fenn az HBO Maxon.

Emellett lekerül egy másik, talán kevésbé jól fogadott, de sokak által várt sci-fi új része, a Mátrix: Feltámadások, ugyancsak szeptember 7-én. A Mátrix-trilógiát követően Lana Wachowski egyedül, testvére nélkül vállalta a film rendezését, és bár visszahozta a főszerepekre Keanu Reevest Neóként és Carrie-Anne Mosst Trinity szerepében, nem sikerült egy olyan sztorit előadnia, aminek létjogosultsága lett volna a harmadik film után. Mindenesetre nem lett teljesen élvezhetetlen a Mátrix 4., Yahya Abdul-Mateen II által Morpheusnak egy új, izgalmas értelmezését kaptuk meg, és Neil Patrick Harris is aránylag korrekt főgonosz volt.

Igen, ez a kettő produkció volt az, amelyek az HBO Max nagy nyitócímei voltak még anno, és most törlésre kerülnek, de bőséggel lesznek még ezeken kívül is fájdalmas lekerülések, például a Licorice Pizzáé szeptember 8-án, amely egy picit sem tipikus szerelmes dramedy lett Paul Thomas Anderson rendezésében. Illetve A Lego-kaland 2-től is kénytelenek lesznek búcsúzni a gyermeki lelkű felnőttek szeptember 2-án, akiknek nagyot alkotott újfent az összeszokott alkotópáros, Phil Lord és Christopher Miller. A szuperhősös rajongók se ússzák meg veszteség nélkül, szeptember 30-án búcsúzik az HBO Maxról a The Suicide Squad – Az Öngyilkos Osztag, ami már csak azért szomorú, mert James Gunn filmjéből spin-off is készült, Peacemaker – Békeharcos címmel, amelynek így a kvázi előzményét nem lehet majd megnézni.

A nagy klasszikusok közül az enyészeté lesznek olyan címek, mint a Harcosok klubja, a Juno, a Kung Fu Panda és a Kung Fu Panda 2., de lekerül a Marley meg én, a Rekviem egy álomért és a Shrek 4. is – ezek mind szeptember 30-án.

Bár nem ez a sorozat legerősebb évada, de szeptember 30-án legyalulják az HBO Maxról a Fargo 4. évadát is, ahogy búcsúzhatunk egy különösen elborult mockumentary, a Különös szülők első és második évadától ugyanezen a napon. A horrorsorozatok rajongóinak pedig elég nagy érvágás lesz, hogy a hónap utolsó napján lekerül a Londoni rémtörténetek is az HBO Maxról, ráadásul mind a három évad.

Lekerülő sorozatok

Akik mi vagyunk – 09. 14.

Dóra, a felfedező 8. évad – 09.30.

Fargo 4. évad – 09.30.

Különös szülők 1-2. évad – 09.30.

Londoni rémtörténetek 1-3. évad 09.30.

Lekerülő filmek

A Lego-kaland 2. – 09.02.

Dűne – 09.07.

Mátrix feltámadások – 09.07.

Licorice Pizza – 09.08.

Umma - Anyám szelleme – 09.09.

Titánok – 09.10.

Párhuzamos anyák – 09.15.

Pinokkió: Egy igaz történet – 09.16.

A fészek – 09.30.

A következő lány – 09.30.

A szív változásai – 09.30.

Az én tavam – 09.30.

Egyszer volt... Baszkföldön – 09.30.

Első hó – 09.30.

Emberi tényezők – 09.30.

Éjszaka Eagle Inn-ben – 09.30.

Harcosok klubja – 09.30.

Julie & Julia - Két nő, egy recept – 09.30.

Juno – 09.30.

Kisasszonyok – 09.30.

Korcs szerelmek – 09.30.

Kung Fu Panda – 09.30.

Kung Fu Panda 2. – 09.30.

Kutya – 09.30.

Kutyaszorítóban – 09.30.

Kutyaszálló – 09.30.

Lucie – 09.30.

Madalena – 09.30.

Maixabel – 09.30.

Marley meg én – 09.30.

Masel Tov koktél – 09.30.

Második kör – 09.30.

New York-i randik – 09.30.

Otar halála – 09.30.

Öreg harcos – 09.30.

Rekviem egy álomért – 09.30.

Sakknovella – 09.30.

Sevarambes – 09.30.

Shrek a vége, fuss el véle – 09.30.

Stúdió 666 – 09.30.

Szerelem második látásra – 09.30.

Szerelmesdalok – 09.30.

Sziklaváros – 09.30.

Sötét óra – 09.30.

The Suicide Squad - Az Öngyilkos Osztag – 09.30.

Tove – 09.30.

Utánam a vízözön – 09.30.

Új múlt – 09.30.

Vasakarat – 09.30.

Váratlan boldogság – 09.30.

(via IGN)