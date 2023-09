Kate Winslet az új filmjéről: Kib.szott bátornak kellett lennem

Kate Winslet a Lee című filmben a címszereplőt, egy híres második világháborús fotóst és újságírót, Lee Millert alakítja. Mint korábban megírtuk, a színésznő mellett más nagyágyúk is megjelennek majd a szeptemberben megrendezett fesztiválon.

Winslet nemrég egy interjúban beszélt az amerikai bulvársajtónak az új filmről. A port.hu szemléje szerint a Vogue magazinnak egyrészt azt mondta, hogy nem volt egyszerű finanszírozást szerezniük a filmhez, és egyes rendezők tisztességtelen ajánlatokat tettek neki ezzel kapcsolatban.

Hihetetlenül fel tudnak háborítani azok a férfiak, akik azt képzelik, hogy szükségem van a segítségükre. Olyan is előfordult, hogy egy rendező azt mondta: »Figyelj, ha szerepelsz a filmemben, akkor finanszírozom a te kis Lee-det.« Mi az, hogy kicsi?! De voltak olyan potenciális férfi befektetők, akik nem értették, miért kéne kedvelni ezt a nőt

– fogalmazott az interjúban.

Kitért arra is, hogy a forgatás kezdetekor egy esés miatt megsérült a háta. „Három hatalmas vérömleny lett a gerincemen, alig bírtam felállni” – mondta, hozzátéve: nem hagyta, hogy emiatt leálljon a munka. Utalt arra is, hogy a sérülés miatt nem tudott edzeni, a film bikinis és félmeztelen jeleneteiben pedig emiatt látszanak rajta a pluszkilók, ami nagy kihívások elé állította lelkileg.

Kib.szott bátornak kellett lennem ahhoz, hogy a legfinomabb változatában mutassam meg a testemet, és ne rejtőzzek el. Az emberek még a saját csapatomból is azt mondták, hogy talán feljebb kéne ülnöm a jelenetben. Kérdeztem: miért, azért a kis zsírpárnáért, amit látni lehet? Amiatt biztos nem fogok

– mondta a színésznő.

Arról is beszélt az interjúban, hogy most már nem foglalkozik azzal, ha a sajtóban a meztelen jeleneteit és a testét taglalják. „Én voltam az a kövér gyerek ott hátul, k.rva béna cipőben” – jellemezte magát fiatalkorára, a Titanic előtti időkre visszautalva. Beszélt arról is, hogy filmes pályakezdésekor számtalan testszégyenítést kellett elszenvednie.

„Állandóan azt mondták, hogy rossz alakom van, és kevesebbel kell beérnem. De már nem pazarlok értékes energiákat arra, hogy kritizáljam a testem. Szerintem minden nő jobban teszi, ha csak annyit mond: Hiszek magamban. Nem számít, mit gondolnak mások, ez vagyok én – haladjunk a korral!” – foglalta össze gondolatait ezzel kapcsolatban.