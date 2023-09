Végre hozzánk is befut az utóbbi idők egyik legjobb sorozata

A SkyShowtime bejelentette, hogy az Emmy-díjra jelölt thrillersorozat, a Yellowjackets október 14-én érkezik a streamingszolgáltató kínálatába, az első évad összes epizódjával. A széria magyarországi premierje csaknem két évet váratott magára, cserébe viszont október 28-tól jön az idén bemutatott második évad is, amelynek új részei hetente jelennek majd meg.

A hét Emmy-jelölést begyűjtő első évad ritkaságszámba menő, 100 százalékos értékelést kapott a Rotten Tomatoes oldalán, és mi is eléggé szerettük. Ebbe a 100 százalékos klubba olyan szériák tartoznak, mint a Drót 3. és 4. évadja, a Justified 2., 4. és 6. szezonja, vagy a Breaking Bad 3. és 4. felvonása.

A pszichológiai horror és a felnőttéválás-történetek műfajait egyesítő Yellowjacketsről korábban azt írtuk, hogy talán a legkeményebb túlélős sorozat a Lost óta. A Showtime drámájának főszereplői egy középiskolás lányokból álló focicsapat tagjai, akiknek a repülőgépe lezuhan az isten háta mögött, Kanadában. Hóval, faggyal, éhséggel harcolva kell megküzdeniük az erdőben a túlélésért, míg meg nem találják őket a mentőcsapatok.

A sorozat bemutatja, ahogy a csapat vad hordává alakul a katasztrófa után, miközben végigköveti a lányok életét is, amelyet 25 év elteltével próbálnak újra összerakni.

Az Ashey Lyle és Bart Nickerson (Narcos) által készített sorozat főszereplői között ott találjuk Melanie Lynskey-t (Castle Rock), az Oscar-jelölt Juliette Lewist (Camping), az Emmy-jelölt Christina Riccit (Z: The Beginning of Everything) és Tawny Cypresst (Unforgettable).