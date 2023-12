Filmre vették, hogyan dolgozik a Boldogság Kutatóintézet ügynöke

Hatalmas sikert könyvelhet el a magyar rendező, Zurbó Dorottya, ugyanis A boldogság ügynöke című dokumentumfilmje a Sundance Filmfesztiválon versenyez. Az alkotók egy Bhutánban élő boldogságügynök életét követték végig hat éven át. Arra is próbáltak választ találni, hogy mérhető-e a boldogság.

Zurbó Dorottya és Arun Bhattarai közös filmje az Egyesült Államok legnagyobb presztízsű filmfesztiválján, a Sundance-en debütál 2024 januárjában. A magyar-bhutáni koprodukcióban készült A boldogság ügynöke (Agent of Happiness) című alkotás egy negyvenes éveiben járó boldogságügynök, Amber Gurung életét mutatja be.

A mindössze 700 ezer lakosú, apró himalájai királyságban, Bhutánban a Boldogság Kutatóintézet munkatársai járják az országot, kérdőív segítségével mérik fel az ott élők boldogságszintjét. Így dolgozzák ki az ötéves fejlesztési terveket, amelyeknek elsődleges célja, hogy tovább növeljék a bhutáni társadalom „boldogságindexét”.

A filmben Amber házról házra látogatja az elszigetelt falvakat. Rajta keresztül kapunk intim betekintést a bhutáni társadalom hétköznapjaiba:

abba, hogy mi teszi őket igazán boldoggá, és egyáltalán valóban mérhető-e a boldogság.

És nemcsak a hétköznapi emberek vágyait ismerjük meg, hanem a főhős személyes sorsa is kibontakozik, akinek a legnagyobb álma, hogy végre szerelemre találjon.

Hat évig forgattak

Nem akartuk elhinni, amikor megtudtuk a hírt. Elképesztően örültünk, mindannyiunknak könnybe lábadt a szeme. A filmet hat évig forgattuk, az elmúlt egy évben éjt nappallá téve vágtunk, úgy éreztük, hogy minden szenvedélyünket és energiánkat beleadtuk ebbe az alkotófolyamatba, ezért nagyon jó érzés, hogy mások tetszését is elnyerte, és hamarosan a nemzetközi és a hazai közönség is láthatja

– fogalmaz Zurbó Dorottya, a film egyik rendezője a Nemzeti Filmintézet (NFI) közleményében.

Zurbó Dorottya és Arun Bhattarai a Színház- és Filmművészeti Egyetem DocNomads Nemzetközi Dokumentumfilm-rendező Mesterképzésén végzett Almási Tamás és Kékesi Attila osztályában.

Első közös alkotásuk, a szintén Bhutánban forgatott A monostor gyermekei számos nemzetközi fesztiváldíjat nyert. Zurbó Dorottya első önálló rendezése, a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjának köszönhetően megvalósult Könnyű leckék egy gyönyörű fiatal szomáliai lány életét tárta a nézők elé, aki a felnőtté válás határán új életet kezdett Magyarországon.

A boldogság ügynöke című dokumentumfilm a magyar Match Frame Productions és a bhutáni Sound Pictures koprodukciójában, a Nemzeti Filmintézet, az amerikai Sundance Institute, a Catapult Film Fund, a deNovo Initiative és a dél-koreai DMZ Docs Fund támogatásával készült. A film rendezője Arun Bhattarai és Zurbó Dorottya, producere Szakonyi Noémi Veronika és Vincze Máté Artur, koproducere Arun Bhattarai, vágója Sass Péter, hangmestere Várhegyi Rudolf és Bohács Tamás, zeneszerzője Balázs Ádám, line producere Tóth Anna. Magyarországon a Mozinet forgalmazásában, előreláthatólag 2024 tavaszán kerül mozikba.

Sundance fesztivál

Az 1981-ben Robert Redford által alapított Sundance nemcsak a nagy amerikai stúdióktól független filmgyártás, de világviszonylatban is a legjelentősebb szakmai fórumok egyike. A rendezvény az utóbbi években Park City és Salt Lake City városait is a független film központjává varázsolja minden januárban.

A 40. Sundance fesztivált 2024. január 18. és 28. között rendezik Utah államban Amerika és Európa legnagyobb sztárjainak részvételével. Az eseményen 24 országból 82 film mutatkozik be, ennek 40 százaléka elsőfilmes alkotás – számolt be a The New York Times. A tavalyi rendezvény díjazottjairól itt írtunk.

A Sundance Filmmakers Lab művészeti vezetője immár harminc éve Gazdag Gyula rendező, forgatókönyvíró, aki egyben a University of California Los Angeles (UCLA) film, televízió és digitális média tanszékének emeritus professzora. 2010-ben az Egyesült Államok tíz legjobb filmtanára közé választották. Történetéről az alábbi cikkünkben olvashat.