Szerencsétlen egybeesés: a Petőfi-film előzetesében Horváth Lajos Ottó a mélybe zuhan

Megjelent a Petőfi-filmnek is nevezett magyar mozi új előzetese, és máris megosztja a közönséget. No nem a Most vagy soha! című filmről esik diskurzus, hanem arról a jelenetről, amelyben a film egyik szereplője, a császári titkosrendőr a mélybe zuhan.

Szerencsétlen egybeesés

A titkosrendőrt, Farkast ugyanis az a Horváth Lajos Ottó alakítja, aki 2023. november 10-én – Szász Júliával együtt –, a Nemzet Színházban, a Rómeó és Júlia című előadás közben lezuhant egy emelvényről. A két színművész olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mindkettőjüket műteni kellett. Az eset fejleményeiről bővebben itt olvashatnak.

A Most vagy soha! című film alkotóit ugyanakkor aligha érheti támadás, hiszen ők a filmet szeretnék népszerűsíteni, és annak egyik jelenetében Farkas karaktere – egy kaszkadőr – ugrik a mélybe. Hogy miért, annak megválaszolása spoiler volna, a filmből kiderül, de addig is íme, a Most vagy soha! film új előzetese.

Káel Csaba filmügyi kormánybiztos az Indexnek korábban azt mondta, hogy a magyar filmgyártás felfelé ívelő ágban van, egyre több szuperprodukció választja hazánkat, és ez az iparág a Covid-járvány alatt is 218 milliárd forintnyi bevételt termelt a nemzetgazdaságnak. London után Budapest lett Európa második legnagyobb filmgyártó bázisa, és állami támogatással olyan stúdiófejlesztésbe kezdtek, amelynek során felújítják a Mafilm egykori fóti telepét is.

Káel szerint a Most vagy soha! című film a magyar történelem legemlékezetesebb eseményét dolgozza fel – nem volt még olyan film, amely dedikáltan egyetlen fontos napot mesélte volna el. „Ez olyan, mintha a franciák a Bastille ostromáról forgatnának, igaz, az kicsit véresebb volt” – mondta a filmügyi kormánybiztos. Szerinte a film arról szól, hogy mire képes a fiatalság, mire képes az ország, ha összefog. Ezek a mi sztorijaink, a mi hőseink, ami eposzaink, és ezek több nemzedéknek is lelki táplálékul szolgálhatnak.