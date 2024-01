Már forgatják a Stranger Things 5. évadát

Az írósztrájk miatti csúszás után a Stranger Things ötödik és egyben utolsó évadának forgatása hivatalosan is megkezdődött. A pillanat megünneplésére a Netflix egy fotót is közzétett a szereplőkről – írja az IGN .

Bár ennél többet jelenleg nem tudtunk meg a várva várt évadról, ez a hír nagy mérföldkő a 2016-ban indult sorozat számára.

🚨THIS IS A CODE RED🚨 STRANGER THINGS 5 production has officially begun!!! pic.twitter.com/TFN07WVbRD — Stranger Things (@Stranger_Things) January 8, 2024

A posztolt fotón látható többek közt Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder, Cara Buono, Joe Keery, Amybeth McNulty és Linda Hamilton is.

A Terminátorból ismert Linda Hamilton még 2023 júniusában csatlakozott a stábhoz, és most először láthatjuk őt a csapat többi tagjával együtt.

A karakteréről azonban még mindig nem tudunk semmit.

A Netflix korábban az 5. évad forgatókönyvének legelső sorait is felfedte, és azt is, hogy az első epizód címe „Chapter One: The Crawl” lesz.

A Stranger Things ötödik és egyben utolsó évadának forgatását már tavaly el kellett volna kezdeni, de az írósztrájk miatt minden leállt.