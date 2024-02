Rég nem bukott ekkorát Marvel-film, a folytatást is elkaszálják

Rossz hírünk van azok számára, akik szerették a Sony legújabb filmes durranását, a Madame Webet, ugyanis az alkotás olyan rosszul teljesített, hogy a cég nem csupán Dakota Johnson karakterétől búcsúzott el, hanem a Pókember-világ új női szuperhőseitől is, akiket rajta keresztül akart bemutatni. A film akkora bukás volt,

hogy még a Warner sokat emlegetett második Shazam-filmjénél is rosszabbul teljesített a pénztáraknál.

A mozis bluckbusterről lapunk is írt – nem igazán pozitív kicsengésű – kritikát, amely nagyjából összhangban van a nemzetközi megítéléssel. A film a Rotten Tomatoes oldalán a kritikusoktól mindössze 12 százalékot kapott, amit alig néhány szuperhősfilm tudott csak „megugrani” – hirtelen csupán a hírhedt George Clooney-féle Batman és Robin ugrott be nekünk, amely 11 százalékot érdemelt mindössze.

A közönség sem volt hozzá sokkal kegyesebb, bár Clooney denevéremberénél jobban szerették, és az 50 százalékot éppen elérte. Ez azonban édeskevés ahhoz, hogy a Sony – mint az egyik vezető filmóriás – bizalmat szavazzon a lehetséges folytatásnak, és újabb dollármilliókat invesztáljon egy olyan projektbe, amely szemlátomást nem térül meg. Hogy mekkora is volt a bukás?

Igazi mélypont

Az alkotók azt vallják, 80 milliót költöttek a gyártásra – persze dollárban –, amiben természetesen nincsenek benne a marketingkampányok és reklámköltések. Ezzel szemben elég gyér volt a bevétel. A Daily Mail információi szerint az amerikai piacon mindössze 26 milliót szerzett debütálása óta, amihez (kerekítve) ugyancsak 26 millió csapódott hozzá nemzetközileg, így jelenleg 52 millió a bevétel.

Ebben még nincs benne a kínai piac, azonban a lap belsős információ szerint a film készítői nem várnak csodát az ázsiai számoktól.

Jelen információk alapján az elmúlt években felépített Marvel-birodalom egyik legkegyvesztettebb alkotásáról beszélünk. Valószínűleg anyagi veszteségéhez hozzájárult a negatív kritikai megítélés is. A Daily Mail szerint az elővételes jegyek egy jelentős részét visszaváltották, miután kritikusok, bennfentesek, influenszerek és előzetes vetítést nézők szinte egyöntetűen jelentették ki:

ez a film nem lett jó.

Noha a kritikusi megítélés nem mindig egyenlő az anyagi veszteséggel, ezúttal mégis így történt, ami nem csupán Dakota Johnson Marvel-karrierjének szab gátat, hanem három új, a Pókember-franchise részét képző karaktert is elkaszált. A Madame Web bukása magával rántotta Julia Carpenter, Anya Corazón és Martha Franklin karaktereit is, amelyek a képregényvilágok női Pókembereiként most mozivásznon is debütálhattak volna.