Nem talál munkát a Mandalóri színésznője, amióta kritizálni merte a politikusokat

Gina Carano még 2020 őszén, a koronavírus-járvány közepén osztott meg egy mémet a közösségi oldalán, amelyben az amerikai demokratákat figurázták ki. Nem sokkal később „Fireginacarano” hashtaggel lejárató kampány indult ellene. Később aztán a másik pártba, a republikánusokba szállt be egy Instagram-sztoriban, aminek az lett az eredménye, hogy a kampány új lendületet kapott, és végül tényleg kirúgták a Mandalóriból.

Gina Carano – aki azóta be is perelte a Disneyt és a Lucasfilmet – most egy interjúban beszélt arról, hogy „teljesen magára maradt”, és nem talál munkát azóta, hogy kirúgták.

Mint mondta, úgy érzi magát, mint ha egyedül ülne egy sivatag közepén.

A 41 éves színésznő szerint szinte mindenhol csak zárt ajtókat talál a botrány óta. „Egyedül vagyok. A Daily Wire-nál [egy híroldal] volt némi lehetőségem, de nem dolgozom náluk, nem vagyok az alkalmazottjuk [...] és hálás vagyok nekik, de tudod, mégis egyedül vagyok. Úgy érzem, hogy itt ülök a sivatagban, és próbálok pozitív maradni, próbálom újjáépíteni a dolgokat” – mondta.

A színésznő korábban azt is elmondta, hogy meglepetésére valóban kapott némi támogatást Elon Musktól, aki korábban azt ígérte, hogy megvédi a hozzá hasonló embereket. Állítása szerint pár hónapja felkereste egy ügyvéd, akit a milliárdos által működtetett X közösségi oldal bérelt fel, és ez az illető azóta együtt dolgozik a színésznő saját ügyvédeivel a Disney és a Lucasfilm elleni perén.