#Fireginacarano – azaz Rúgják ki Gina Caranot címmel indítottak petíciót az Egyesült Államokban. A republikánus politikai nézeteit eddig okkal titokban tartó, valamikori ketrecharcos színésznő ugyanis egy demokratákat kritizáló mémet osztott meg Twitter-csatornáján.

Az egyáltalán nem durva, bár viccesnek sem nevezhető képen két férfi éppen a szemére húzza maszkját, az alábbi felirattal, amely sokaknál kiverte a biztosítékot:

A demokrata vezetés azt szeretné, ha a maszkjainkkal a szemünket is eltakarnánk, hogy ne lássuk, mi is folyik most.