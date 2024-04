Marics Peti a Sorry! magazinnak adott interjút melyben többek között arról is mesélt, hogy bár rendkívül hálás az elért sikerekért, de időnként terhet is jelent számára a népszerűség. A fiatal énekes persze élvezi a hírnevet, ám mint mondja, van hátránya is, hogy lépten-nyomon felismerik.

A szociális életem egyenlő a nullával. Bár hozzáteszem, én egyébként sem vagyok olyan, aki mindennap plázába rohangál, szóval ezt a részét nem élem meg negatívan. Viszont az már rosszulesik, hogy nem tudok összehozni egy randit egy csajjal anélkül, hogy másnap ne jelenjen meg rólunk fotó a médiában.

– idézi a Bors az énekest, aki legtöbbször egy étterembe sem tudok beülni anélkül, hogy ne mennének oda hozzá. Mint mondta, valóban tud sok lenni az ismertség, de ez attól is függ, mennyire volt fárasztó a napja.

Ha nagyon ki vagyok merülve, akkor sok minden zavar, és kevesebbet tűrök el, kevésbé vagyok képes értékelni a hírnevet. Viszont ha friss vagyok, jöhet bármilyen kihívás! De ha nekem ebben nem volna részem, akkor is pont az az ember volnék, aki otthon a kanapéról azt üzenné a sztároknak, hogy ne rinyáljanak, mert nagyon jó életük van.

– fogalmaz Marics, hozzátéve: mindezt gyakran próbálja tudatosítani magában, és igyekszik hálás lenni, amiért sikerült idáig eljutnia, és azzal foglalkozhat, amit szeret.

A ValMar énekese azt is elárulta lapnak, hogy szerencsésnek tartja magát, amiért ismertségét követően is megmaradt a gyerekkori baráti köre.

Együtt nőttünk fel, és ezért az évek során feltétlen bizalom és kötődés alakult ki közöttünk. Ahol tudom, bevonom őket a munkámba is. Az egyik barátom például taxisofőrként dolgozott, mielőtt elkezdett velünk turnézni, és a sofőrünk lett. (...) Emellett a sportolói múltamból is hozok barátokat, például Valkusz Milánt teniszedzésen ismertem meg. Amíg pár évig bejártam egyetemre, ott is szövődtek barátságok. Mindezek mellé pedig nem utolsósorban becsatlakoztak még a zenészkör ismeretségei

– tette hozzá.