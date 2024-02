A gyermekei boldogságát tartja szem előtt.

Rubint Réka és Schobert Norbert nagyobbik gyermekei már boldog párkapcsolatban élnek: Lara futballista szerelmével Kazincbarcikára költözött, testvére, Norbi pedig barátnőjével együtt azon gondolkoznak, hogy Amerikában kezdenék el a felsőfokú tanulmányaikat. A sztáranyuka a Ripostnak elárulta, boldoggá teszi a tudat, hogy gyermekei olyan párt választottak maguknak, akik mellett biztonságban tudhatja őket.

Mint mondta, férjével soha nem szóltak bele abba, milyen párt válasszanak maguknak a gyerekeik. Hisz abban, hogy nem járhatják végig a fiatalok útját, azt nekik kell. Számára mindenekelőtt az a fontos, hogy boldognak lássa őket.

Látva Larát Tomi mellett, meg Norbit Petra mellett, kijelenthetem, hogy mind a ketten kiegyensúlyozottak, boldogok! Annyira jó volt azt is látni, ahogy készültek a Valentin-napra. Norbi saját kezűleg készített szerelmének ajándékot, ment a sulija elé kocsival. Lara pedig süteményt sütött, olyanok, mint mi vagyunk, ezt látták, látják itthon is és örülök, hogy ezt viszik is magukkal.