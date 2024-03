Barbenheimer ide vagy oda, 2023-ban a legtöbbet Adam Sandler kaszálta

Hiába volt 2023 a gigaprodukciók éve – ami ráadásul a bevételeken is meglátszott –, a színészek oldaláról olyan név lett a Forbes listavezetője, aki szinte alig pörgött a sajtóban. Valószínűleg senki sem gondolta volna, hogy nézettségben és bevételben is Adam Sandler lesz az év győztese, akinek filmjei

több mint 500 millió órányi nézési időt gyűjtöttek össze 2023 első felében az online térben.

A Netflix új kegyeltjeként is beszélhetünk a híres nevettető színészről, aki 2014-ben egy négy filmre szóló szerződést kötött a streamingóriással, azóta pedig nyolc alkotásban szerepelt, és további jó néhányban működött közre producerként Happy Madison cégével. És hogy mely filmjeivel sikerült a csúcsra törnie?

A Gyagyás gyilkosság második része fél év alatt szerény 173 millió órányi nézési időt gyűjtött be a Netflixen, de a film első része is 88 millióval büszkélkedhet, míg az olyan Sandler-klasszikusok, mint a Nagyfiúk, több tíz millió megtekintési órát értek el. Lehetett rá számítani, hogy egy Barbenheimer-évben lesznek sokan, akik a könnyed komédiák irányába indulnak, de a számadatok így is lehengerlőek.

A kedvenc munkatárs

A Netflix mindig is kiemelten jól bánt Adam Sandlerrel, amióta egy hajóban kezdtek evezni, ezért szerződéskötéskor nem csupán az átlagnál jóval jövedelmezőbb feltételeket biztosítottak a komédiás színésznek, hanem hatalmas alkotói szabadságot is, ami a jelek szerint meghozta gyümölcsét. Csupán 2023-ban három új filmmel debütált Sandler, aki mindig is a legjobban kereső színészek közé tartozott, így ebben az évben elérte a toplista első helyét nettó 73 millió dollárral (mintegy 25 milliárd forint).

Történt ez annak ellenére, hogy idén kevesebbet láthattuk a nevettető színészt mozivásznon, azonban a streamingoldalon behozta ezt a lemaradását. Megelőzte azokat a művészeket, akiket idén gigaprodukcióikkal Oscarra jelöltek, de még a közönségkedvenc Margot Robbie is – noha a top 10 második helyén, de – Sandler mögött végzett cirka 15 millióval. A színésznő 59 millió dollárt (nagyjából 20 milliárd forintot) keresett 2023-ban.

Örök kedvencek

A lista harmadik helyén a Mission: Impossible-filmek sztárja, Tom Cruise áll 45 millióval (mintegy 15 milliárd forint), őt követi a Barbie film Kenje, Ryan Gosling 43 millió dollárral. A top 10-ben helyet kapott még Adam Sandler Gyagyás gyilkosság-filmjeinek másik sztárja, Jennifer Aniston, az örökifjú Leonardo DiCaprio, az akciósztár Jason Statham, a közös stúdiót futtató Matt Damon és Ben Affleck, valamint egyedüli színes bőrű színészként Denzel Washington.

A Forbes külön rávilágít arra, hogy számos szakember a 2023-as bevételekből azt szűri le, hogy Hollywood továbbra is a fehér színészeknek kedvez. Ezzel szemben az A kategóriás afroamerikai mozisztárok tavaly kevés nagy volumenű alkotásban vettek részt,

többjüknek 2024-ben érkezik gigafilmje a széles vászonra.

Dwayne Johnson, aki néhány éve a legkeresettebb hollywoodi színész volt, idén más típusú projektekre fókuszált, miközben Will Smith még mindig nem lábalt ki teljesen 2022-es Oscar-botrányából. Jamie Foxx és Samuel L. Jackson a múlt évben leginkább streamingplatformokra dolgozott,

míg Eddie Murphy visszatérése az egyik legikonikusabb szerepében, a Beverly Hills-i zsaru negyedik részében csak idén nyáron esedékes a mozikban.

A Forbes szerint 2024 jelentősen eltér majd a tavalyi évtől, amihez Eddie Murphy visszatérése, Will Smith legújabb Bad Boys-filmje, a Dűne második része, valamint Ryan Reynolds Deadpool 3-ja jelentősen hozzájárul. Emellett Zendaya, Austin Butler és Anya Taylor-Joy érkező filmjei, valamint a Yellowstone új évada is tényező lesz majd a végelszámolásnál.